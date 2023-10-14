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خاص- وزير المالية المصري: بين 6 و8 مليارات دولار فجوة تمويلية العام المالي الحالي
إعلان موعد مراجعات صندوق النقد نهاية أكتوبر
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قال وزير المالية المصر محمد معيط، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، إن صندوق النقد سيعلن موعد المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري نهاية أكتوبر المقبل.
وأضاف معيط أن بلاده أكدت لصندوق النقد التزامها بتطبيق سياسة سعر صرف مرن.
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وفيما يتعلق بالتمويل الذي تحتاجه مصر قال: "الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي تتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار".
ولفت إلى أن هذه الفجوة سيتم سدها بإصدار سندات الساموراي والباندا وتمويلات من بنوك بضمانات
وقال: "إصدار سندات الباندا والساموراي سيتم خلال 8 أسابيع".
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