خاص- ثروات مليارديرات إسرائيل منذ بدء الحرب!

نجا مليارديرات إسرائيل من الخسائر التي ضريت سوق الأسهم في تل أبيب، والذي بدأ مع هجوم حركة حماس، واشتعال الحرب حتى إن بعضهم وفقاً لقائمة المليارديرات سواء الخاصة بـ "بلومبرغ"، أو "فوربس" زادت ثروته خلال الأيام الثمانية الماضية.

وبحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، فإن ثروة أغنى 3 مليارديرات في إسرائيل نجت من تبعات الصراع الحالي، وبخلاف خسائر اقتصاد إسرائيل وتراجع أسهمها وسعر العملة الشيكل، استقرت ثروة هؤلاء المليارديرات الثلاثة عند 34.04 مليار دولار، مقابل نحو 34.18 مليار دولار في 7 أكتوبر الجاري مع اندلاع الحرب.

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تفاجأ اقتصاد إسرائيل بهجوم مباغت من غزة، قدر استراتيجي الأسواق في بنك هبوعليم أكبر بنوك إسرئيل، مودي شافيرر، خسائره في الميزانية الحالية بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي (على الأقل 27 مليار شيكل ما يعادل 6.8 مليار دولار)، ما يعني زيادة العجز بما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل. لتصبح الخسارة الأعلى منذ حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1973.

يأتي ذلك فيما يواجه اقتصاد إسرائيل المترنح، في خضم صراع وتوتر سياسي نتيجة إقرار قانون جديد في إسرائيل يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، تداعيات حرب السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والتي أصابته في لحظة ضعف.

وجاء تفادي أغنى مليارديرات إسرائيل للخسارة نتيجة توزيع ثرواتهم خارج إسرائيل سواء عبر إدراج الشركات في بورصات أخرى، أو الإدراج المزدوج داخل وخارج إسرائيل.

وتصدر قائمة بلومبرغ لمليارديرات إسرائيل الملياردير إيدان عوفر الذي يستثمر في الشحن والحفر والتعدين. وهو مؤسس شركة تانكر باسيفيك ومدير مجموعة كوانتم باسيفيك القابضة، وهو المساهم الأكبر في باسيفيك دريلينغ المدرجة في بورصة نيويورك، وشركة إسرائيل المدرجة في بورصة تل أبيب، وكذلك كينون هولدنغز المدرجة في كلا البورصتين.

ولم تتغير ثروة أغنى مليارديرات إسرائيل، إيدان عوفر، البالغة 19.9 مليار دولار، سوى بالانخفاض 100 مليون دولار فقط، من يوم السبت الماضي وحتى اليوم. فيما بلغت مكاسبه نحو 8.34 مليار دولار منذ بداية 2023، حتى الآن، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وتعود الغالبية العظمى من ثروته، إلى حصته التي ورثها وشقيه "إيال عوفر"، عن والدهما (وهي شركة شحن دولية مقرها سنغافورة)، فيما تتمثل باقي الثروة في حصة نقدية تزيد على 2.4 مليار دولار، ومساهمات في بعض أندية كرة القدم، ومنصات التكنولوجيا الأميركية.

وبحسب قائمة "فوربس"، فإنه بالمثل كان التأثير طفيف للغاية على ثروة شقيقة "إيال" والبالغة 18.6 مليار دولار، ويقارن هذا مع ارتفاع في ثروته التي كانت تبلغ 15.4 مليار دولار بنهاية عام 2022.".

وتتنوع ثروة الشقيقان بين مجموعة واسعة من العقارات في مانهاتن في الولايات المتحدة، ومنصات تكنولوجية، وباخرة سياحية.

في المركز الثاني كأغنى مليارديرات إسرائيل جاء السياسي ورجل الأعمال ستيف فيرتهايمر في المركز الثاني بثروة 7.6 مليار دولار، بعد أن ربح 750 مليون دولار منذ بداية العام الجاري، حتى الآن.

ويستثمر فيرتهايمر، والذي شغل عضوية الكنيست الإسرائيلي في السابق، في تأسيس مجمعات صناعية في إسرائيل والدول المجاورة وعائلة فيرتهايمر هي أغنى عائلة في إسرائيل اعتبارا من عام 2013.

وفيرتهايمر هو المؤسس والرئيس الفخري لشركة Iscar Metalworking، وهي شركة تصنيع أدوات مقرها في إسرائيل. وكانت عائلة فيرتهايمر قد باعت 80% منها لشركة بيركشاير هاثاواي التابعة للملياردير الأميركي وارن بافيت مقابل 4 مليارات دولار في عام 2006.

وباعت الباقي إلى بيركشاير مقابل ملياري دولار في عام 2013. كما أن لديهم 6 مجمعات صناعية في إسرائيل.

أغنى نساء إسرائيل

في المركز الثالث جاءت الإسرائيلية الأميركية شاري أليسون أغنى نساء إسرائيل، فكانت الأكثر تأثراً بين المليارديرات، حيث تراجعت ثروتها بأكثر من 200 مليون دولار خلال الأيام الثمانية الماضي، إلى 6.54 مليار دولار، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات.

وعلى الرغم من هذا التراجع إلا أن الغالبية العظمة من ثروتها هي بالأساس نقدية (كاش)، وتبلغ 5.75 مليار دولار، بعد بيع 47% من شركة Shikun & Binui للبناء في عام 2018، ولها حصة 8% من بنك "هبوعليم" أكبر بنوك إسرائيل.

أيضا لم تتغير ثروة الأخوان ديميتري، وإيغور بوخمان بثروة 6.9 مليار دولار لكل منهما وفقاً لـ"فوربس"، واللذان ولدا وترعرعا في روسيا، وترتبط ثروتهما بألعاب الموبايل، ولم تهتز ثروتهما بشكل كبير بشكل مباشر بالحرب، ولكن مبيعات ألعاب الفيديو قد تكون متأثرة بالانخفاض المباشر لشركات التكنولوجيا عالمياً.