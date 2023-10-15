تمويلات الجهات الخاضعة لـ"الرقابة المالية" في مصر تسجل 68.1 مليار جنيه خلال شهر

كشفت بيانات حديثة اليوم الأحد، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة لهيئة العامة للرقابة المالية في مصر (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 68.1 مليار جنيه.

وبحسب بيانات "الرقابة المالية"، اطلعت "العربية.نت" عليها، فإن التمويلات الممنوحة خلال شهر يوليو 2023، توزعت بواقع 32.43 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، و16.7 مليار جنيه قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات)، و 6.02 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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وشملت التمويلات أيضا، نحو 5.8 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي، و3.8 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي، و 2.8 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة، و 513.4 مليون جنيه قيمة التمويل العقاري.

وبحسب البيانات، فإن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى يوليو 2023، بلغت 46.2 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة 2.3 تريليون جنيه.

وأظهرت الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر يوليو لعام 2023 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 5.9 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات 2.8 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.1 مليار جنيه في شهر يوليو لعام 2023.

وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 2 مليار جنيه في شهر يوليو لعام 2023، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 1.1 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية المصرية (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 200.2 مليار جنيه في الربع الثاني من عام 2023.