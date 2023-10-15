مستثمرون قطريون يسحبون عرضهم لشراء مانشستر يونايتد

سحبت المجموعة القطرية بقيادة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني عرضها لشراء مانشستر يونايتد، مما يمهد الطريق أمام الملياردير البريطاني جيم راتكليف للسيطرة في نهاية المطاف على نادي كرة القدم الشهير.

وتجاوز العرض القطري 5 مليارات جنيه إسترليني (6.1 مليار دولار)، مقارنة بقيمته السوقية الحالية البالغة 3.3 مليار دولار. وهو العرض الذي لم يكن كافيا لتلبية مطالب مالكي النادي، عائلة غليزر، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وقد عانت عملية تقديم العطاءات التي استمرت لمدة عام تقريباً من التأخير، حيث فشلت العروض في تلبية توقعات عائلة غليزر البالغة 6 مليارات جنيه إسترليني، والانقسامات بين المالكين حول ما إذا كان سيتم البيع وبأي سعر، ومخاوف من التقاضي من مساهمي الأقلية.

وقالت المصادر إنه بموجب الشروط التي تتم مناقشتها، يمكن أن يقدم راتكليف عرضاً لشراء بعض الأسهم المملوكة لكل من عائلة غليزر ومستثمري الأقلية في مانشستر يونايتد. وقالوا إن راتكليف قد ينتهي به الأمر بالحصول على حصة أولية تبلغ حوالي 25% في مانشستر يونايتد في صفقة قد تقدر قيمة النادي بأكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني (6.1 مليار دولار).

وأوضح مصدر أن "راتكليف" سيزيد ببطء ملكيته للنادي بتقييمات أعلى بشكل مطرد.

ولكن أي عرض من راتكليف لا يزال من الممكن أن يخاطر بمعارضة مساهمي الأقلية.

قال مؤسس صندوق التحوط إيمينينس كابيتال، ريكي ساندلر: "سأعارض أي شيء يمنح أغلبية غليزر صفقة أفضل ماديا من مستثمري الأقلية". "هذا أمر مؤكد."

وتدير شركة "Eminence"، التي أسسها "ساندلر" عام 1999، استثمارات بنحو 7 مليارات دولار، وهي ثالث أكبر مساهم في أسهم مانشستر يونايتد المدرجة، بحسب بيانات جمعتها "بلومبرغ".

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة مانشستر يونايتد في الأيام المقبلة. ومع ذلك، لا تزال المناقشات مستمرة، وقد تقرر عائلة غليزر الاحتفاظ بالنادي، أو إبرام صفقة مع راتكليف أو المستثمرين المؤسسيين، أو مزيج مما سبق.

ومن شأن أي اتفاق أن ينهي المعركة طويلة الأمد للحصول على واحدة من أكبر الصفقات الرياضية. يتنافس نادي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعني تاريخه الغني وقاعدة المشجعين العالمية المترامية الأطراف أنه كان مرغوباً منذ فترة طويلة من قبل المستثمرين الذين يبحثون عن موطئ قدم في أغنى دوري كرة قدم في العالم.