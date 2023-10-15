"جرير للتسويق" للعربية: افتتاح 6 فروع جديدة في السعودية وقطر العام المقبل
النمو في نتائج الشركة خلال الربع الثالث من العام كان معظمه تشغيليا
قال رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق محمد العقيل، إن نتائج الشركة تشهد تحسنا في الربحية، وكان لبداية العام الدراسي دورا أساسيا في تسجيل مستويات ربحية أعلى.
وأضاف العقيل في مقابلة مع "العربية"، أن النمو في نتائج الشركة خلال الربع الثالث من العام كان معظمه تشغيلي.
وذكر أن قطاعات الأدوات المدرسية والتلفزيونات الذكية والألعاب والتجارة الإلكترونية سجلت نموا قويا.
وأوضح أن دول الخليج ساهمت بأقل من 15% في النتائج الفصلية للربع الثالث، وما زالت أعمال "جرير" تنمو في الكويت وقطر والإمارات والبحرين.
وكشف العقيل عن اتجاه الشركة لافتتاح 6 معارض جديدة العام المقبل، تشمل 5 معارض داخل السعودية، ومعرض واحد سيكون في قطر، مضيفا أنه تم توقيع عقود هذه الخطة.
وأشار إلى أن نمو قطاع التجارة الإلكترونية لـ"جرير" بنسبة 21% من المبيعات، وصاحب ذلك نمو البيع بالتقسيط، مضيفا: "قد نكون الشركة الرابعة أو الثالثة بحجم المبيعات الإلكترونية في المملكة".
وتوقع العقيل، أن يساهم تحسن سلاسل الإمدادات في تحسن الربحية في الربع الرابع من العام الحالي، كما تواصل الشركة تحقيق نمو قوي.
وارتفع صافي ربح شركة جرير للتسويق بنسبة 8.26% في الربع الثالث من 2023، إلى 296.3 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 273.7 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2022.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، نهاية الأسبوع الماضي، إن إيرادات الربع الثالث من العام الجاري ارتفعت بنسبة 4.85% إلى 2.64 مليار ريال تقريبا، مقابل 2.52 مليار ريال تقريبا في الربع المماثل من العام الماضي.
ونمت إيرادات الشركة في أول تسعة أشهر من العام الجاري بنسبة 14.35% إلى 7.79 مليار ريال، مقابل 6.81 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتراجع صافي أرباح "جرير للتسويق" فى أول تسعة أشهر من العام الحالي بنسبة 0.33% إلى نحو 700 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح 702.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2022.
وأوضحت "جرير" أن ارتفاع أرباحها الفصلية على أساس سنوي يعود إلى زيادة مبيعات العديد من الأقسام، خاصة قسمي الكمبيوتر وألعاب الفيديو، إضافة إلى انخفاض مصروفات البيع والتسويق.
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