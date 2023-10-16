أكبر منتج لليثيوم في العالم ينسحب من صفقة "ليونتاون" الأسترالية

انسحبت شركة ألبيمارل، أكبر منتج لليثيوم في العالم، من صفقة الاستحواذ على شركة التعدين الأسترالية ليونتاون ريسورسز المحدودة بقيمة 6.6 مليار دولار أسترالي (4.2 مليار دولار أميركي).

وتابعت الشركة الأميركية العملاقة هدفها لعدة أشهر، ولكن خلال الأسابيع الماضية كان عليها أن تتعامل مع وصول أغنى امرأة في أستراليا، قطب التعدين جينا رينهارت، التي جمعت شركتها "Hancock Prospecting Pty" بشكل مطرد حصة تبلغ 19.9% في "Liontown" - مما يجعلها أكبر مساهم، مع ما يكفي من النفوذ لمنع التصويت على الصفقة.

مادة اعلانية

وأبلغت شركة "ألبيمارل" شركة "Liontown" بأن قرارها بسحب عرضها يرجع إلى "التعقيدات المتزايدة المرتبطة بتنفيذ الصفقة، حسب ما ذكرت الشركة الأسترالية في بيان للبورصة يوم الاثنين.

كان "العرض الأفضل والأخير الذي قدمته الشركة الأميركية بقيمة 3 دولارات أسترالي للسهم، والذي تم تقديمه في أوائل سبتمبر، بمثابة علاوة بنسبة 100% تقريباً على السعر الثابت قبل عرض الاستحواذ الأصلي لشركة "Albemarle" في مارس. وفي الأسبوع الماضي، قامت بتمديد العناية الواجبة بشأن "Liontown" لمدة 7 أيام.

ولم تقدم "رينهارت"، التي كونت ثروتها من مناجم خام الحديد في غرب أستراليا، بديلا لخطة استحواذ ألبيمارل. ورفضت هانكوك التعليق يوم الاثنين، لكنها قالت في بيان صدر في 11 أكتوبر إنها تسعى إلى "تأثير بارز في مستقبل ليونتاون". تبلغ حصتها حالياً أقل بقليل من مستوى 20% الذي قد يؤدي إلى عرض إلزامي.

وتراهن المليارديرة على الليثيوم مع تدهور استهلاك مواد صناعة الصلب في الصين. وفي الوقت نفسه، تظل توقعات الطلب على الليثيوم - وهو مكون رئيسي للبطاريات - قوية، مدفوعة بالتحول إلى الطاقة النظيفة.

وقالت شركة "Liontown"، التي تمتلك مشروع الليثيوم الواعد "Kathleen Valley"، يوم الاثنين إنها طلبت وقف التداول في الوقت الذي تسعى فيه إلى الانتهاء من التمويل.

خسرت شركة التعدين آخر ارتفاع لها يوم الجمعة وتم تخفيض تصنيفها من قبل سيتي غروب وغولدمان ساكس غروب يوم الاثنين، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.