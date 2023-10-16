سفير إفريقي ينتقد صندوق النقد والبنك الدولي لعدم تقديم القروض الكافية

انتقد سفير السنغال لدى الصين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بسبب سياسات الإقراض التقييدية.

وقال إبراهيما سوري سيلا، يوم الخميس، خلال فعالية أقيمت في جامعة بكين: "المشكلة هي أن التصنيفات التي نجريها للدول الإفريقية يجب أن تكون مختلفة".

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وأوضح أن التصنيفات الائتمانية من "فيتش" أو "ستاندرد آند بورز" لا تأخذ في الاعتبار العوامل المحلية مثل الأمن الغذائي، لكنها الأساس لتقييمات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاستدامة الاقتصادية.

ارتفع عدد الأشخاص في غرب إفريقيا الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء بنسبة 40% تقريباً خلال عام واحد، وفقاً لتقرير نشرته "رويترز" في ديسمبر نقلاً عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. وقال التقرير إن الرقم ارتفع بنسبة 60% خلال تلك الفترة بالنسبة لعدد سكان شرق إفريقيا.

وزادت السنغال اقتراضها من الصين بشكل كبير في عامي 2021 و2022، وفقا لقاعدة بيانات القروض الصينية لأفريقيا التي يديرها مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن.

وفي حين أن ذلك يعكس ارتفاعا كبيرا في الاقتراض في غرب أفريقيا، فإن نشاط القروض كان أكثر هدوءا في أجزاء أخرى من أفريقيا - مما يعكس اتجاه النمو في العشرين عاما الماضية، حسبما أظهرت البيانات.

وقال سيلا: "ما يمكننا أن نفهمه هو أن العديد من [بنوك التنمية متعددة الأطراف]، من خلال مبادرة تعليق [ديون] مجموعة العشرين، قالوا إن عليك أن تمر بهذه المبادرة، ولكن عندما [تفعل ذلك]، قرروا فجأة خفض مستوى المخاطر الخاصة بك". ومعظم الدول المتقدمة، والدول الغربية، يمكنها أن تتجاوز 200% من النسبة بين الدين والناتج المحلي الإجمالي. ولا يتم تخفيض تصنيفهم".

من جانبه، قال متحدث باسم وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية لشبكة "CNBC" إن جميع قرارات التصنيف السيادي الخاصة بها "يتم اتخاذها فقط وفقاً لمعايير تصنيف واحدة متسقة عالمياً ومتاحة للجمهور".

وأضاف: "تعتمد قرارات التصنيف على تحليل مستقل وقوي وشفاف وفي الوقت المناسب".

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين ومدير قسم الاقتصاد في مؤسسة الاستثمار في البنية التحتية الآسيوية، جانج بينغ ثيا: "اعتقادي الصادق هو أن مسؤولي صندوق النقد الدولي ومسؤولي البنك الدولي، صادقون في اعتقادهم بأن إطار القدرة على تحمل الديون يعمل من أجل الصالح العام".

وأضاف "ثيا" في نفس الحدث يوم الخميس: “في كثير من الأحيان، يبذل رئيس صندوق النقد الدولي الجالس على مكتبه قصارى جهده لتوسيع نطاق البلاد”.

وقال ثيا إنه عاد لتوه من رحلة إلى أفريقيا قبل أسبوعين وشاهد "مدينة جديدة تماما" يجري بناؤها من قبل العديد من المقاولين الصينيين - ولكن مع إشغال منخفض للغاية.

وأضاف: "هذا يجعلني قلقا للغاية"، رافضا ذكر اسم الدولة الإفريقية بالتحديد.

وقال الخبير الاقتصادي في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية: "القرض في حد ذاته مهم، والبنية التحتية مهمة، لكن التوقيت وإدارة الديون والقدرة على الاستيعاب، مهمان، والتنسيق والترتيب ووضع خطة". "البناء ببطء، وإشراك الناس، وبناء المزيد، هو في بعض الأحيان أكثر كفاءة، وربما ليس بنفس الضجة الكبيرة".

منتدى الحزام والطريق

وجاء الحدث المتعلق بالتمويل الصيني لإفريقيا قبل أيام قليلة من انعقاد منتدى الحزام والطريق الثالث، وهو تجمع للدول المشاركة في المبادرة التي تقودها الصين لتطوير البنية التحتية الإقليمية. ومن المقرر أن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المنتدى المقرر عقده يومي الثلاثاء والأربعاء في بكين.

ويقول المنتقدون إن مبادرة الحزام والطريق هي وسيلة للصين لتوسيع نفوذها العالمي، في حين تجبر الدول الفقيرة على تحمل الديون لتطوير البنية التحتية، لتجد نفسها غير قادرة على سداد القروض.

وفي الفترة من 2000 إلى 2020، أقرضت الصين 160 مليار دولار للدول الإفريقية، وفقا لتقرير صدر الخميس عن معهد الاقتصاد الهيكلي الجديد بجامعة بكين. وزعم البحث أن كل زيادة بنسبة 1% في القروض الصينية أدت إلى زيادة بنسبة 0.176% في النمو الاقتصادي الأفريقي.