مسؤول إماراتي للعربية: نتوقع نمواً بحوالي 4% في 2023

توقع وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس الخوري، أن تحقق الإمارات نمواً بـ 3.8% هذا العام، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تنويع إلايرادات وخفض الاعتماد على النفط.

وأكد خوري في مقابلة مع قناة "العربية" أن القطاع المصرفي الإماراتي جاهز لتمويل المشاريع المتسمة بالاستدامة المالية، خاصة مع الخطة التي تم وضعها بإشراف البنك المركزي الإمارتي للتشجيع على تمويل أنشطة الاقتصاد المستدام.

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وتابع: رأينا كيف أن بعض البنوك أصبحت تصدر سنداتها الخاصة بالاستدامة، وتستهدف الفئات الأكثر عرضة للهزات، والعمل على جعلها تستطيع أن تعتمد على نفسها في المستقبل، خاصة فئات الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن هذه البرامج التمويلية تستهدف البنية التحتية مثل المدارس، ومشاريع الطاقة المتجددة، مضيفاً أن حكومة دبي أول من أصدر سندات خضراء في هذا الصدد، أما الحكومة الاتحادية فهي الآن تدرس هذه المشاريع، وتبحث عن السبل التي تتيح للقطاع الخاص أن يستثمر فيها.

وتوقع خوري أن تكون نسبة النمو الإماراتي أعلى من المعدل العالمي، خاصة أن الإمارات تنتهج سياسة اقتصادية منفتحة، وتستقطب الشركات العالمية.