مستقبل غامض لـ "مشروع القرن" البالغة قيمته تريليون دولار

عندما جمع الرئيس الصيني شي جين بينغ قادة العالم لأول مرة لرسم رؤيته لتوسيع القوة الناعمة الصينية من خلال شبكة من الاستثمار في البنية التحتية في عام 2017، أطلق على الحزام والطريق وصف "مشروع القرن".

وبينما يفتتح رجل الدولة الصيني منتدى الحزام والطريق الثالث هذا الأسبوع، يبدو مستقبل أفكاره غير مؤكد. وفيما اجتذب المشروع تريليون دولار في العقد الأول من عمره، وفقاً لتقديرات مركز الأبحاث "Green Finance & Development Center"، فقد تضاءل الزخم في السنوات الأخيرة.

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وانخفض إجمالي نشاط الصين في دول مبادرة الحزام والطريق بنحو 40% عن ذروته في عام 2018 مع تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتواجه بكين اتهامات بأنها جهة إقراض غير مسؤولة تدفع الدول إلى التخلف عن السداد. وكانت العلاقات المتصدعة مع الولايات المتحدة سبباً في جعل الارتباط بمشروع "شي" المفضل مثيراً للانقسام على نحو متزايد ــ ومن المقرر أن تخرج إيطاليا، العضو الوحيد في مجموعة السبع، بحلول نهاية العام.

واعتبر أحد المسؤولين الصينيين أن مبادرة الحزام والطريق ماتت، وتلقت ضربة مزدوجة بسبب كوفيد والمشاكل الاقتصادية في الصين.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة "بلومبرغ"، إن الحكومة تأمل أن تؤدي هذه القمة التي تعقد بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لمبادرة الحزام والطريق إلى تنشيط المشروع، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وتقدر الولايات المتحدة أن مبادرة الحزام والطريق تواجه مشكلة عميقة، وفقاً لمسؤول أميركي كبير طلب عدم الكشف عن هويته. وقال المسؤول إن بكين لديها رأس مال أقل للإقراض وتتزايد الضغوط لاسترداد الأموال المستحقة التي أقرضتها.

وستتاح لـ "شي" الفرصة للرد على منتقديه عندما يصل مجموعة من قادة الجنوب العالمي هذا الأسبوع للتعهد بدعم البرنامج واختبار مدى قدرة بكين على إبرام صفقات جديدة - وعلى رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويحضر أيضاً رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو والرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز ورئيسة الوزراء التايلاندية سريتا تافيسين.

وقال ألفريد وو، الأستاذ المساعد في كلية لي كوان يو للسياسة العامة بجامعة سنغافورة الوطنية: "سيدعو شي أفضل أصدقائه وسيطلب من كل هؤلاء الأشخاص أن يجتمعوا للاحتفال". "إنها رسالة واضحة مفادها أن الصين تحاول أن يكون لها حلفاء بينما تتحدى النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة."

التراجع الوبائي

أدى تفشي فيروس كورونا إلى كبح مبادرة البنية التحتية والتجارة في الصين، حيث أدى التباطؤ العالمي إلى تعريض قدرة المدينين على سداد قروضهم للخطر. وكانت زامبيا أول دولة أفريقية تتخلف عن السداد خلال الوباء في أواخر عام 2020، مما وضع الصين، أكبر دائن في البلاد، في دائرة الضوء.

ومع وقوع دول أخرى، بما في ذلك إثيوبيا وسريلانكا وباكستان، في أزمات الديون، انخفضت المشاركة السنوية في إطار مبادرة الحزام والطريق إلى 63.7 مليار دولار في العام الأول من الأزمة الصحية العالمية، وفقاً لدراسة أجراها مركز التمويل الأخضر والتنمية في جامعة "فودان" في شنغهاي بانخفاض عن ذروة بلغت أكثر من 120 مليار دولار في عام 2018.

وقد استمر هذا التراجع بسبب التوترات الجيوسياسية والمشاكل الداخلية التي ابتلي بها الاقتصاد الصيني، والتي لا تظهر أي علامة تذكر على التراجع.

وقال مدير معهد جنوب آسيا في مركز ويلسون، مايكل كوغلمان: "إن الصدمات الخارجية مثل حرب أوكرانيا، وربما الحرب الجديدة في الشرق الأوسط في الأسابيع المقبلة، تؤدي إلى تفاقم أعباء الديون والتضخم".

وقد استجابت الصين بالتحول إلى ما يسمى بالمشاريع "الصغيرة ولكن الجميلة" التي تعود بالنفع على سبل عيش الناس. واستشهدت صحيفة الشعب اليومية التي تديرها الدولة هذا الشهر بمحطة مياه في بوتسوانا قامت شركة صينية بتحديثها وشراكة تكنولوجية مع شركة بذور في كوستاريكا كأمثلة.

وانخفض متوسط صفقة الاستثمار في مبادرة الحزام والطريق بنسبة 48% من ذروة عام 2018 إلى حوالي 392 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام، وفقاً لتقرير فودان. ويتتبع التقرير قيمة مشاريع البناء التي تمولها الصين وكذلك تلك التي تمتلك الشركات الصينية حصصاً فيها.

وقال كريستوف نيدوبيل وانج، مدير معهد جريفيث آسيا، الذي أعد دراسة فودان، إن الشركات الخاصة الصينية أصبحت أيضاً أكثر نشاطاً في مجال كانت تهيمن عليه البنوك السياسية والشركات المملوكة للدولة.

وقد أدى ذلك إلى بعض الاستثمارات الكبيرة مع التركيز على الأسواق العالمية أكثر من التركيز على بناء البنية التحتية. على سبيل المثال، تخطط شركة Contemporary Amperex Technology Co الصينية ومجموعة مرسيدس بنز AG لاستثمار أكثر من 7 مليارات دولار في مصنع في المجر، وهو أكبر مشروع فردي في دولة من دول مبادرة الحزام والطريق منذ بدايته في عام 2013.

المشاكل السياسية

ومع ذلك، تساءلت إيطاليا عما إذا كانت مبادرة شي الرئيسية تجلب فوائد اقتصادية على الإطلاق.

وقال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو في يوليو: "لقد قمنا بتصدير شحنة من البرتقال إلى الصين، وقد ضاعفوا صادراتهم إلى إيطاليا 3 مرات في 3 سنوات". "باريس، دون التوقيع على أي معاهدات، باعت في تلك الأيام طائرات لبكين بعشرات المليارات".

وبعد أن وقعت إيطاليا اتفاقية للتعاون في مبادرة الحزام والطريق في عام 2019، تسارعت وارداتها من الصين، لكن هذا العثرة لم تكن متبادلة. وفي العام الماضي، ارتفعت الصادرات الإيطالية إلى الصين بنسبة 5% فقط، متخلفة عن صادرات ألمانيا وفرنسا - وهما دولتان غير عضوتين في مبادرة الحزام والطريق.

الإنفاق المحفز

بالنسبة لدول الجنوب العالمي، كانت جهود شي جين بينغ لترويج بلاده كزعيم للعالم النامي مصدرا حيويا للتمويل. وقدمت الصين 114 مليار دولار من تمويل التنمية لأفريقيا وحدها في الفترة من 2013 إلى 2021، وفقا لدراسة أجرتها جامعة بوسطن.

وقد دفع هذا الإنفاق حكومات الولايات المتحدة وأوروبا إلى توسيع نطاق التعاون مع بعض الدول النامية لمواجهة نفوذ الصين. لكن في حين تعهد المنافسون الغربيون بمليارات الدولارات، فإن العديد من مشاريعهم كانت بطيئة في الانطلاق.

سيتم اختبار خطوط الائتمان للصين هذا الأسبوع عندما من المتوقع أن يطلب الزعيم الكيني ويليام روتو مليار دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية المتوقفة. وقال وو بنغ، مدير إدارة الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الصينية، هذا الشهر، إنه سيتم الإعلان قريبا عن "قرض كبير" لمشروع جديد للسكك الحديدية في أفريقيا.

ولن يكون هذا كافيا لعكس الاتجاه العام لتقليص حجم مبادرة الحزام والطريق، ولكنه قد يشير إلى التزام شي المستمر بالبرنامج باعتباره محورا لسياسته الخارجية.

وحتى مع تباطؤ وتيرة الاستثمار، فإن بصمة شي تعني أن مبادرة الحزام والطريق لن تتلاشى، وفقاً لرافايلو بانتوتشي، وهو زميل بارز في كلية إس. راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة.

وقال بانتوتشي: "إن ارتباط شي بهذا الأمر بشكل وثيق، يعني أنه سيظل شيئاً مهماً وذو صلة طالما بقي في السلطة". ربما كانت الوتيرة "سريعة جداً في البداية على أي حال".