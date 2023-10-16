بورصة مصر تقفز لمستوى تاريخي فوق 21 ألف نقطة

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بنحو جماعي في التعاملات الصباحية، اليوم الاثنين، بدعم مشتريات المؤسسات المحلية.

وقفز المؤشر الرئيسي "إي جي إكس 30" لأعلى مستوى تاريخي متجاوزا الـ 21 ألف نقطة، رابحا 3.44%، عند 21023.8 نقطة.

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وارتفع مؤشر "إي جي إكس 70" متساوي الأوزان للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.07% عند مستوى 3791.82 نقطة.

وزاد مؤشر "إي جي إكس 100" متساوي الأوزان، بنسبة 2.02% عند مستوى 5759.24 نقطة.

مستهدفات جديدة للمؤشر

قال رئيس قسم التحليل الفني بشركة "النعيم" للوساطة المالية، إبراهيم النمر، في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن البورصة المصرية شهدت ضغوطا عنيفة في بداية الأسبوع الماضي بفعل الضغوط التصحيحية والتوترات الجيوسياسية ليصل المؤشر الرئيسي للبورصة لمستويات 18450 نقطة.

وأضاف النمر أن البورصة المصرية تعافت من مستويات 18450 نقطة في بداية الأسبوع الماضي وصولا إلى مستوى 21000 نقطة بجلسة اليوم، وهو مستوى تاريخي غير مسبوق.

وأوضح رئيس قسم التحليل الفني بشركة "النعيم"، أن الصعود القياسي للمؤشر الرئيسي "إي جي إكس 30" مدفوعا من الأسهم القيادية ذات القدرات التصديرية ومعظمها ينتمي لقطاع الأسمدة.

وأشار إلى البورصة المصرية تستهدف على المدى المتوسط مستوى 24000 نقطة، بارتفاع 15% عن المستويات الحالية، مضيفا أن مستوى 21000 نقطة قد نشهد عنده بعض الهدوء لاعادة المستثمرين تقييم مراكزهم.

مكاسب قوية

وفي هذه الأثناء، أضافت أسهم بورصة مصر نحو 68.9 مليار جنيه إلى قيمتها السوقية، ليصل رأس المال السوقي لنحو 1.452 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.384 تريليون جنيه في إغلاق جلسة الأحد.

وبلغت قيمة التداول على الأسهم نحو 1.53 مليار جنيه، بحجم تداولات 262 مليون سهم، من خلال أكثر من 46 ألف صفقة مُتفذة.

واتجهت تعاملات المستثمريين المصريين للشراء بصافي بلغ 46.1 مليون جنيه، في اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للبيع بصافي 24.7 مليون جنيه و21.4 مليون جنيه على الترتيب.

واستحوذ الأفراد على 23.9% من إجمالي التعاملات، واتجهت معظم تعاملاتهم للبيع بقيادة المصريين والبالغ صافي تعاملاتهم 109.9 مليون جنيه بيعا.

فيما استحوذت المؤسسات على 76.1% من إجمالي التعاملات، واتجهت معظم تعاملاتهم للشراء بقيادة المصريين والبالغ صافي تعاملاتهم 156 مليون جنيه شراء.