"جيفريز": مبيعات "هواوي" تتجاوز أجهزة "آيفون" الجديدة في الصين

تراجعت مبيعات هاتف "آيفون 15" الجديد من شركة "أبل" في الصين بشكل أسوأ بكثير من سابقه، وفقاً لتحليلات منفصلة، مما يعكس الاستهلاك الضعيف بعناد بالإضافة إلى صعود المنافسين مثل هواوي تكنولوجيز.

يأتي ذلك، بعدما انخفضت مبيعات جهاز "آيفون 15" بنسبة 4.5% مقارنة بجهاز "آيفون 14" خلال أول 17 يوماً بعد الإصدار، وفقاً لتقديرات شركة "Counterpoint Research" لتتبع السوق. ويعتقد محللو "Jefferies" بقيادة إديسون لي، أن مبيعات آيفون 15 انخفضت بنسبة مئوية أكثر حدة من سابقتها بعد أن تفوقت شركة هواوي في المبيعات على "أبل" بشكل عام، مدعومة بالظهور المفاجئ لأول مرة لجهاز "Mate 60 Pro".

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ويمثل التقريران ضربة محتملة لشركة أبل في وقت تتصارع فيه مع أضعف طلب على الهواتف الذكية منذ عقد من الزمن ورد فعل عنيف من النماذج المحمومة. إذا كانت التقديرات الأولية دقيقة، فإنها تمثل واحدة من أسوأ ظهورات آيفون في الصين منذ عام 2018 تقريباً، عندما بدأت الأسماء المحلية مثل أوبو وفيفو في جذب المستهلكين الآسيويين.

وألقت شركة "Counterpoint" باللوم في تراجع آيفون في الصين بشكل أساسي على الاقتصاد الذي يكافح من أجل التعافي من أدنى مستوياته بسبب كوفيد. وشددت على أنه في الولايات المتحدة، من المحتمل أن يسجل آيفون 15 ارتفاعاً مكوناً من رقمين مقارنة بعام 2022 في الأيام التسعة الأولى من المبيعات.

لكن ظهور هاتف آيفون لأول مرة في الصين جاء بعد أسابيع من إطلاق هاتف "Mate 60 Pro"، الذي تم الاحتفال به باعتباره انتصاراً على العقوبات الأميركية بسبب معالجه المتقدم المصنوع في الصين. وتزامن ذلك أيضاً مع تفويض حكومي بتوسيع الحظر على استخدام آيفون ليشمل الوكالات الحكومية والشركات الحكومية، مما يؤكد التحديات المتزايدة التي تواجهها شركة أبل هناك.

وقال مدير أبحاث شركة "Counterpoint"، جيف فيلدهاك، إن الولايات المتحدة تشهد عطلات نهاية أسبوع رائعة متتالية لجهاز آيفون الجديد. "إنها إشارة إيجابية من أكبر سوق لأجهزة آيفون في العالم. ومن المؤكد أن ذلك سيخفف بعضاً من أثر الأرقام الصينية.

ومع ذلك، لا يزال المحللون منقسمين بشأن التأثير طويل المدى في الصين، أكبر ساحة للهواتف الذكية في العالم. يجادل العديد من المحللين بأن صعود هواوي قد يؤدي إلى تآكل هيمنة أبل على الطرف الأعلى من السوق.

وتقدر شركة "Counterpoint" أن الشركة الصينية يمكن أن تبيع ما بين 5 إلى 6 ملايين وحدة من هاتف Mate 60 Pro وحده هذا العام. ويقدر المحللون أن ذلك قد يرتفع إلى أكثر من 10 ملايين في عام 2024. وكتبت "جيفريز" في مذكرة يوم الاثنين أن شركة هواوي احتلت الآن المركز الأول في السوق من شركة أبل.

وكتب لي وزملاؤه: "يشير الاتجاه إلى أن آيفون سيخسر أمام هواوي في عام 2024. "نعتقد أن ضعف الطلب في الصين سيؤدي في النهاية إلى شحنات عالمية أقل من المتوقع من أجهزة آيفون".