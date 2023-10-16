1.3 مليار ريال صافي مبيعات الأجانب في الأسهم السعودية الأسبوع الماضي

وسط تداعيات الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، سجل المستثمرون الأجانب في سوق الأسهم السعودية الرئيسية صافي مبيعات نحو 1.34 مليار ريال (357.04 مليون دولار) في نهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 12 أكتوبر الجاري.

وسجل المؤشر الرئيسي للسوق السعودية "تاسي" تراجعا بـ 1.66% بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 10586.22 نقطة.

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وجاءت حصيلة صافي مبيعات الأجانب بعد تسجيلهم إجمالي مشتريات نحو 6.047 مليار ريال (1.61 مليار دولار) مقابل إجمالي مبيعات نحو 7.38 مليار ريال (1.97 مليار دولار)، وفقاً لبيانات اطلعت عليها "العربية.نت"، ضمن النشرة الأسبوعية لـ"تداول السعودية".

وتتوزع تعاملات المستثمرين الأجانب على اتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين وآخرين، والمستثمرين المؤهلين، والمحافظ المدارة، بالإضافة إلى المستثمرين الاستراتيجيين.

وسجل المستثمرون المؤهلون صافي مبيعات خلال الأسبوع الماضي نحو 1.36 مليار ريال (361.8 مليون دولار)، نتيجة الفارق بين إجمالي مشتريات نحو 5.58 مليار ريال (1.49 مليار دولار) مقابل إجمالي مبيعات نحو 6.94 مليار ريال (1.85 مليار دولار).

ويعادل إجمالي مشتريات الأجانب نسبة 22.57% من إجمالي المشتريات في السوق السعودية الأسبوع الماضي، فيما مثلت مبيعاتهم نسبة 27.57% من إجمالي المبيعات.

وبالمثل سجل المستثمرون الخليجيون صافي مبيعات نحو 203.23 مليون ريال (54.19 مليون دولار)، حصيلة الفارق بين إجمالي مشتريات نحو 491.37 مليون ريال (131.03 مليون دولار) مقابل إجمالي مبيعات نحو 694.6 مليون ريال (185.23 مليون دولار).

وخالف المستثمرون السعوديون الاتجاه مسجلين صافي مشتريات نحو 1.54 مليار ريال (411.1 مليون دولار)، مقارنة بإجمالي مشتريات نحو 20.25 مليار ريال (5.4 مليار دولار)، مقابل إجمالي مبيعات نحو 18.7 مليار ريال (4.99 مليار دولار)، خلال الأسبوع الماضي.