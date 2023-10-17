الخطوط الجوية اللبنانية توقف طائراتها في إسطنبول مع تصاعد التوترات

قررت شركة الطيران اللبنانية إيقاف بعض أسطولها في تركيا "كإجراء احترازي وسط التوترات المتزايدة في المنطقة".

وتقوم شركة الطيران بتخزين 5 طائرات من أصل 24 طائرة طوال الليل في مطار إسطنبول، وقالت إن لديها “خطة طوارئ ستنفذها إذا لزم الأمر”، بحسب بيان للشركة.

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وتشبه هذه الإجراءات تلك التي اتخذتها شركة الطيران خلال الهجمات الإسرائيلية على لبنان عام 2006، والتي تم فيها قصف مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت شركة الطيران، إن قرار إيقاف الطائرات في إسطنبول لن يؤثر على العمليات اليومية، وجميع الرحلات تسير كما هو مقرر.

تقوم إسرائيل بإجلاء السكان بالقرب من الحدود مع لبنان للسماح بعمل عسكري محتمل ضد "حزب الله". وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي قصف قرى في جنوب البلاد.

وقلصت شركات الطيران رحلاتها إلى إسرائيل وسط الصراع المتصاعد بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مفاجئ شنته الجماعة الفلسطينية المسلحة في 7 أكتوبر. ولا تزال شركة الطيران الإسرائيلية "العال" واحدة من شركات الطيران القليلة التي لا تزال تعمل إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، بينما خفضت "طيران الإمارات"، و"فلاي دبي"، خدماتها، وكذلك مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية.