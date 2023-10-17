الهند تقود تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الناشئة خلال أسبوع الحرب

بعد 5 أسابيع من التدفقات الخارجة التي بلغ مجموعها ما يقرب من 5 مليارات دولار، حصلت الصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع الأسواق الناشئة على مهلة أخيرا. لكن المستثمرين ما زالوا حذرين وانتقائيين بشأن المكان الذي يضخون فيه الأموال.

بلغ إجمالي التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الناشئة المدرجة في الولايات المتحدة والتي تستثمر عبر الدول النامية وكذلك تلك التي تستهدف دولاً محددة، 228 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر، مقارنة بخسائر قدرها 3.1 مليار دولار في الأسبوع السابق، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ". وحظيت الهند بأكبر تدفق، حيث بلغ 132.5 مليون دولار، بقيادة صندوق "WisdomTree India Earnings Fund"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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ويواصل متداولو المخاطر الترويج للهند - الاقتصاد الرئيسي الأسرع نمواً - باعتبارها نقطة مضيئة وسط التقلبات التي اجتاحت الدول النامية هذا العام. ومع ضعف مكانة محرك النمو في الصين، يفضل المستثمرون الأماكن حيث النمو قوي أو حيث القدرة على تقديم التحفيز مرتفعة.

وقال رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة في شركة "Global X"، مالكولم دورسون: "مع مزيج من التركيبة السكانية الجذابة، وديناميكيات العرض والطلب الفريدة، والحواجز العالية أمام الدخول، والديمقراطية المستقرة، تبدو الهند في وضع جيد للاستفادة من الرياح المواتية الثابتة طويلة المدى". كما أصبحت الأسواق أكثر ارتياحا لاحتمال إعادة انتخاب رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي في العام المقبل، ليصبح "حافزا رئيسيا للاستمرارية الاقتصادية والمالية.

وفي وقت سابق من شهر أكتوبر، شهدت فئة الصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع الأسواق الناشئة أكبر تدفق أسبوعي إلى الخارج منذ أكثر من عام، حيث ابتعد المتداولون عن الأصول الخطرة. وقد أدى القلق بشأن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول في الولايات المتحدة إلى جعل المستثمرين يشعرون بالقلق، في حين زاد الصراع في الشرق الأوسط من المخاوف الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك، فيما أعلنت السعودية عن أكبر تدفق للخارج عبر الدول النامية، بقيمة 74.3 مليون دولار، الأسبوع الماضي بعد عمليات السحب من "iShares MSCI" السعودية. وسيستمر المستثمرون في مراقبة كيفية تطور الصراعات حيث تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بدفعة دبلوماسية لمنع الحرب من اجتياح المنطقة الأوسع.

وحتى الآن هذا العام، بلغ إجمالي التدفقات الداخلة للأسواق الناشئة 7.14 مليار دولار. بينما توسعت صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم بمقدار 256.7 مليون دولار. وانخفضت أموال السندات بمقدار 28.7 مليون دولار.

وارتفع إجمالي الأصول إلى 294.6 مليار دولار من 292.5 مليار دولار.

وأغلق مؤشر MSCI للأسواق الناشئة مرتفعاً بنسبة 1.5% عن الأسبوع السابق عند 951.31 نقطة.