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F-35 fighter jets taxi during a media day of NATO’s “Air Defender 23” military exercise at Spangdahlem US Air Base near the German-Belgian border in Spangdahlem, Germany, June 14, 2023. (Reuters)
طائرة F-35
طيران

إيرادات "لوكهيد مارتن" للملاحة الجوية تخالف التقديرات بسبب طائرة F-35

تراجعت الإيرادات بنسبة 5% مقابل تقديرات بـ 3.8% نتيجة تأخيرات التسليم

دبي - العربية.نت
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أبلغت شركة "لوكهيد مارتن" عن خسارة في قطاع إيرادات الطيران ضمن أرباح الربع الثالث يوم الثلاثاء.

وانخفضت إيرادات هذا القطاع بنسبة 5% على أساس سنوي، حيث قالت الشركة إن طائرات F-35 تواجه تأخيرات في التسليم وسط الطلب المتزايد. وانخفضت أسهم شركة لوكهيد بنسبة 1.9% في تداول ما قبل السوق.

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ودعت التقديرات إلى انخفاض بنسبة 3.8% على أساس سنوي في إيرادات الطيران بسبب ظهور مشكلات تتعلق بالجودة بالنسبة لطائرات "F-35" بعد زيادة الإنتاج. وقالت وكالة إدارة العقود التابعة للبنتاغون لـ "بلومبرغ": “لا يزال نقص قطع الغيار يتسبب في عدم كفاءة الإنتاج".

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وقد تلقت الطائرة طلباً متزايداً في أعقاب التقلبات العالمية المتزايدة، وفقاً لـ "بلومبرغ إنتليجنس"، إلا أن عمليات التسليم تواجه تأخيرات حتى تتم الموافقة على البرنامج الذي يشغل الإصدار الأكثر تقدماً من الطائرة.

تصدرت الطائرة المقاتلة مؤخراً عناوين الصحف الوطنية بسبب اختفائها فوق ولاية كارولينا الشمالية.

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