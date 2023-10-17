توصيات المؤسسات المحلية والعالمية لسهمي "المراعي" و"صافولا"

تقوم 15 مؤسسة مالية محلية وعالمية، بتغطيةِ سهم "المراعي" السعودية، ويوصي نحو 70% من هذه المؤسسات بالاحتفاظ بالسهم.

فيما يوصي نحو 18.8% من المؤسسات بشراءِ السهم، أما 12.5% المتبقية فقد أوصت بالبيع.

مادة اعلانية

وحددت المؤسسات متوسطُ السعرِ المستهدف لسهم المراعي خلال 12 شهراً نحو 64 ريالاً للسهم.

وتوصي مؤسسة "HSBC" بشراء سهم "المراعي" وترى السعر العادل للسهم عند 73 ريالا، كذلك "مورغان ستانلي" توصي بالشراء وتستهدف 71 ريالاً ، أما "سيتي بنك" فتوصي بالاحتفاظ وحددت سعرا مستهدفا عند 65 ريالاً.

أما البنوك السعودية التي تغطي سهم "المراعي"، فأوصت جميعها بالاحتفاظ، حددت شركة الأهلي المالية السعر المستهدف عند 65.3 ريالا، أما "الرياض كابيتال" تستهدف سعر 61 ريالا، فيما حددت "الراجحي كابيتال" سعرا 60 ريالاً للسهم.

أما بالنسبة لسهم "صافولا"، فإن ثماني مؤسسات مالية، محلية وعالمية، تقومُ بتغطية السهم، حيث أوصى أكثر من 33% منهم بشراءِ السهم، بينما يوصي نحو 56% منهم بالاحتفاظ، والـ 11% المتبقية أوصت بالبيع.

ويبلغ متوسطُ السعرِ المستهدف لسهم "صافولا" خلال 12 شهراً نحو 37.93 ريالا للسهم.