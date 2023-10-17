رويترز: "تسلا" ستستدعي ما يقرب من 55000 سيارة من هذا الطراز!

قالت هيئة تنظيم السيارات الأميركية اليوم الثلاثاء إن شركة تسلا ستستدعي 54676 سيارة من طراز "X" تم تصنيعها بين عامي 2021 و2023، حيث ظهرت عيوب صناعة في أن جهاز التحكم في السيارة يفشل في اكتشاف انخفاض سائل الفرامل وعدم إضاءة لمبة التحذير.

وأوضحت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) أن شركة تسلا أصدرت تحديثاً مجانياً لبرنامج عبر الهواء (OTA) لإصلاح المشكلة، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وأضافت الهيئة التنظيمية أن الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية ليست على علم بأي حوادث أو إصابات أو وفيات قد تكون مرتبطة بهذه الحالة اعتباراً من 10 أكتوبر.

ولم ترد تسلا على الفور على طلب رويترز للتعليق.

وفي أغسطس، فتحت NHTSA تحقيقاً في 280 ألف سيارة جديدة من طراز 3 وY من تسلا، بسبب تقارير عن فقدان التحكم في التوجيه والتوجيه المعزز.