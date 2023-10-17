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المركزي المصري
اقتصاد مصر

عجز الالتزامات الأجنبية لـ "المركزي" المصري يتسع إلى أعلى مستوى خلال 7 سنوات

"نعيم": سجل العجز ارتفاعاً شهرياً بمقدار 1.07 مليار دولار في سبتمبر

دبي - العربية.نت
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تدهور موقف صافي الالتزامات الأجنبية للبنك المركزي المصري (باستثناء البنوك التجارية) بشكل كبير على أساس شهري خلال شهر سبتمبر 2023.

واتسع موقف صافي الالتزامات بالعملات الأجنبية شهرياً بمقدار -1.07 مليار دولار (-32.9 مليار جنيه)، إلى -10.47 مليار دولار (-323.5 مليار جنيه)، وفقاً لحسابات شركة "نعيم القابضة".

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وأفادت شركة الأبحاث، أن مركز صافي الالتزامات الأجنبية في نهاية سبتمبر يمثل القيمة الأعلى منذ 2016 (حيث وصل عجز صافي الالتزامات بالعملات الأجنبية إلى الذروة عند -13.7 مليار دولار في أكتوبر 2016).

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ويأتي هذا الاتساع الأخير في العجز على أساس شهري، بعد التحسن بقيمة 725 مليون دولار في أغسطس والتراجع بواقع -261 مليون دولار في يوليو.

وموقف صافي الالتزامات الأجنبية هو ما يعكس الوضع الإجمالي لسيولة العملات الأجنبية في الدولة، وهو ما استمر في الاتساع، بما يُعزى لمجموعة من العوامل التي تتضمن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج لمعدلات أقل من الطبيعي، واستحقاق الديون الخارجية، وتراجع الصادرات (مع انخفاض حاد في صادرات الغاز الطبيعي المسال)، وارتفاع الواردات غير النفطية.

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