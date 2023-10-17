بنية غزة التحتية في مرمى نيران القصف الإسرائيلي.. مسؤول يكشف!

قال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في فلسطين ظافر ملحم، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" ضمن التغطية للحرب القائمة بين إسرائيل وحماس، إن الطاقة الكهربائية في قطاع غزة حاليا عند مستويات صفرية وأنه لا يوجد أي مصدر للطاقة الكهربائية في القطاع حاليا، حيث توقفت محطات التوليد عن العمل.

وأشار إلى أنه كان يأمل في إدخال كميات معينة من الوقود إلى قطاع الغزة بالأمس، والتي كان بإمكانها على أقل تقدير أن تنقذ المستشفيات، التي كانت تعمل معظمها في الأيام الأخيرة على السولار الاحتياطي الموجود في وزارة الصحة وبعض التجار.

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وأكد أن هناك حاليا بعض المستشفيات التي نفد فيها الوقود، كما توقع الأمر نفسه خلال الساعات القادمة للمستشفيات الرئيسية مثل مستشفى الشفاء، وذلك نتيجة عدم إدخال الوقود.

وتوقع أن تكون المصيبة مضاعفة بحال لم يتم تزويد وزارة الصحة بالوقود.

وعلى الرغم من تأكيد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء أمس، الاتفاق مع إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من مصر، فإن الجانب الفلسطيني من هذا المعبر تعرض لقصف إسرائيلي خلال الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

في حين تكدست مئات الشاحنات على الجانب المصري من المعبر الذي يرتقب أن يفتح خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر منذ الأسبوع الماضي، مقابل خروج عدد من المواطنين الأجانب العالقين.

وأوضح مراسل العربية/الحدث أن لا تأكيدات رسمية حتى الساعة بتوقيت فتح المعبر.

تحمل القوافل مؤناً غذائية، ومياهاً، فضلا عن مساعدات طبية وإسعافية ومواد تتعلق بالدعم الطبي للمستشفيات في غزة التي ترزح تحت القصف الإسرائيلي العنيف.

وأوضحت مصادر مطلعة للعربية.نت أن المساعدات تتضمن نحو 40 ألف بطانية ومستلزمات طبية، بالإضافة إلى ملابس وعبوات مياه وأدوية وأجهزة لإغاثة المصابين والجرحى، مؤكدة أن الهلال الأحمر المصري أقام غرفة عمليات لمتابعة الموضوع وتنظيم دخول القوافل فور السماح بعبورها.

ويقول ملحم، في مقابلته مع "العربية"، إنه بحال لم تدخل الوقود قريبا، فستتوقف جميع المولدات وسيكون هناك كارثة إنسانية.

وحذّر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط أحمد المنظري، يوم الاثنين، من تحول نقص المياه والكهرباء والوقود بقطاع غزة المحاصر إلى "كارثة حقيقية" خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.

وقال في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، بشأن نقص الإمدادات الأساسية إن الأمر قد يحتمل "الأربع والعشرين ساعة القادمة بعد ذلك ستكون كارثة حقيقية .. لا وقود وبالتالي لا كهرباء ولا مياه لعموم سكان غزة وبالأخص للمستشفيات والمؤسسات الصحية".

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، يوم الاثنين، إن أكثر من مليون شخص في غزة، أي ما يقرب من نصف عدد سكان القطاع، نزحوا منذ بدء المواجهة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وذكرت الوكالة في بيان أن هناك نحو 600 ألف نازح في المنطقة الوسطى وخان يونس ورفح بقطاع غزة، من بينهم حوالي 400 ألف في مرافق الأونروا.