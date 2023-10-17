وزيرة التخطيط المصرية للعربية: تنفيذ صفقة "وطنية" ومحطة جبل الزيت خلال أسابيع

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، هالة السعيد، إن مصر مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بالرغم من الظروف الحالية.

وأضافت السعيد في مقابلة مع "العربية"، أنه سيتم الانتهاء من بيع محطات "وطنية" خلال 6 أسابيع، مضيفة: "قريبا إعلان صفقة بيع محطة جبل الزيت للرياح".

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وأوضحت أن الصدمات المختلفة والأزمة السياسية تتطلب خطة إصلاح هيكلي، كما أننا نركز على القطاعات الحقيقية للاقتصاد مثل الصناعة والاتصالات.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بدأ تنفيذه منذ 9 سنوات وحقق نجاحات كبيرة.

كان مجلس الوزراء المصري، كشف تفاصيل طرح عدد من الشركات الحكومية على المستثمرين وتخارج الدولة من القطاعات وفقاً لوثيقة ملكية الدولة.

وقال رئيس الوزراء المصري، إن الدولة وقعت عقودا لبيع حصص في بعض الشركات بقيمة إجمالية 1.9 مليار دولار منها 1.65 مليار بالدولار الأميركي، والباقي بالجنيه المصري، وتم استلام قيمة بعضها بالفعل.

وقال مدبولي إن الحكومة تحركت في بيع حصص من شركات "باكين" و"الفنادق"، و"إيثيديكو"، و"الحفر الوطنية"، و"إيلاب"، و"جبل الزيت"، و"سيمينز"، و"عز الدخيلة"، و"المصرية للاتصالات"، كما أن هناك تحركا في شركات أخرى مطروحة ومقيدة في البورصة، إلا أنه نظراً لقيدها لا يمكن الإفصاح عنها إلا في حينه.