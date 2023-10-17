"بالو ألتو" للعربية: زيادة مطردة بالهجمات السيبرانية بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية

قال مدير أول للنظم الهندسية في "بالو ألتو"، طارق عباس، إن الإنفاق العالمي على الأمن السيبراني في عام 2024 سيبلغ 190 مليار دولار.

وأضاف عباس في مقابلة مع "العربية"، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمعرض جيتكس في دبي، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستنفق 3.3 مليار دولار على الأمن السيبراني، بما يمثل نسبة تتراوح بين 1.7 -1.8% من الإنفاق العالمي.

مادة اعلانية

وأوضح أن نمو إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الأمن السيبراني سيبلغ 12.7% في 2024.

"ويتوزع الإنفاق على قطاعات عديددة لكن نصيب الأسد سيكون على خدمات الأمن السيبراني وتحسين وتطوير البنية التحتية"، وفقاً لطارق عباس.

وقال طارق عباس، إن التوترات الجيوسياسية تؤدي إلى زيادة مطردة في الهجمات السيبرانية.

وأضاف أن العديد من الحكومات في المنطقة تعمل على تطوير الأمن السيبراني، وهو مهمة دائمة ومستمرة لأن الدول تعتبره أمنا قوميا ويجب أن تكون على أهبة الاستعداد للهجمات.

وأشار إلى أن الكثير من العملاء يستغلون الفترات الهادئة لتطوير الأمن السيبراني ليكونوا مستعدين في حالة حصول أي أمور مرتبطة به.