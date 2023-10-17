"ماجد الفطيم" للعربية: استثمار 2.5 مليار دولار في مصر خلال 25 عاماً

كشفت شركة ماجد الفطيم القابضة، عن استثمار 2.5 مليار دولار في مصر خلال 25 عاماً.

وأكدت أنها تستهدف مضاعفة إيراداتها في مصر إلى 100 مليار جنيه، على أن يعاد استثمارها في مصر.

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كان الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة"، أحمد إسماعيل، قال في مقابلة مع "العربية"، إن هناك 3 عوامل رئيسية ساهمت في دعم نمو أرباح المجموعة في النصف الأول من 2023، بنسبة 74% إلى 1.7 مليار درهم.

وأوضح إسماعيل، أن عوامل دعم الربحية تمثلت في التركيز على النشاطات الأكثر ربحية بما فيها نشاط المراكز التجارية والسكنية، وثانيا كفاءة التشغيل والأداء بشكل عام لكافة القطاعات، وثالثا الوضع الاقتصادي الجيد في منطقة الخليج.

وأضاف أن القطاع العقاري حقق أداء قياسيا خلال الفترة ويشمل المولات والمراكز التجارية والفنادق والقطاع السكني، وكذلك تجارة التجزئة (كارفور) على الرغم من تغيير سعر الصرف في عدد من أسواقنا الخارجية مثل مصر وباكستان وكينيا.