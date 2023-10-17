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خاص

"weforum" للعربية: الدول تعيش أزمة معيشية غير مسبوقة بسبب التضخم

مسؤول المنتدى العالمي يقول إن التعاون الدولي مطلوب لتخفيف الهوة الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان

دبي - العربية.نت
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استعرض مارون كيروز، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنتدى الاقتصادي العالمي "weforum"، أبرز المواضيع التي تناقش خلال الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية في دبي والتي ستشكل جزءا من أجندة اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في يناير المقبل.

وقال كيروز، في مقابلة مع "العربية"، إن الاقتصاد والذكاء الاصطناعي والتغير المناخي أبرز المواضيع التي تناقش خلال المنتدى.

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وأشار إلى أن الدول تعيش أزمة معيشية غير مسبوقة بسبب التضخم، مطالبا العالم بالتنسيق حتى يعاود الاقتصاد للنمو.

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وأوضح كيروز، أن التعاون الدولي مطلوب أيضا لتخفيف الهوة الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان.

وبالنسبة للذكاء الاصطناعي، قال كيروز، إن العالم تطورات كبيرة في هذا المجال الذي يحمل منافع كبيرة منها تحفيز الاقتصاد، وتسهيل بعض الوظائف والسماح لبعض الفئات المهمشة للولوج للتكنولوجيا، في المقابل له مخاطر متعلقة بسوق العمل أو الأخبار الكاذبة أو الاستخدامات العسكرية.

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