109 مليارات جنيه مكاسب في 3 جلسات.. إلى أين تتجه بورصة مصر؟

للجلسة الثالثة على التوالي خلال تداولات الأسبوع الجاري، تواصل البورصة المصرية تحقيق ارتفاعات قياسية لتزيد الأسهم المدرجة مكاسبها منذ بداية الأسبوع إلى 109 مليارات جنيه.

وخلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، استهلت البورصة تعاملاتها على ارتفاع جماعي بمؤشراتها، وحتى منتصف الجلسة تمكنت الأسهم المدرجة من تحقيق مكاسب بنحو 17 مليار جنيه. وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 21289 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.84% ليصل إلى مستوى 26109 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.72% ليصل إلى مستوى 8954 نقطة.

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ويربط محللون بين الارتفاعات القياسية التي تشهدها البورصة المصرية، وبين إمكانية القيام بخفض جديد للجنيه المصري مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة، وهو ما لم تنفه أو تؤكده الجهات الرسمية حتى الآن.

ومنذ بداية تعاملات الأسبوع الحالي، سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة ارتفاعاً بنسبة 8% بمكاسب بلغت نحو 109 مليارات جنيه وذلك بعدما قفز رأس المال السوقي من مستوى 1353 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 1462 مليار جنيه حتى منتصف تعاملات اليوم.

كما قفز المؤشر الرئيسي بنسبة 6.4% مضيفاً نحو 1287 نقطة مرتفعاً من مستوى 20002 نقطة خلال إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى مستوى 21289 نقطة في منتصف تعاملات جلسة الثلاثاء.

وخلال تعاملات أمس الاثنين، أنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 61 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1445 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.48% ليغلق يوم الاثنين، عند مستوى 21032 نقطة، ليصل إلى مستوى قياسي جديد، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.50% ليغلق عند مستوى 3807 نقطة. وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 5778 نقطة

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة الأحد الماضي على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 2.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1384 مليار جنيه.

وشهدت الجلسة ارتفاع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 20324 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3751 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 5645 نقطة.