الاستحواذ على "وطنية" المصرية خلال أسابيع.. ماذا تعرف عن الشركة؟

في تصريحات حديثة، كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، هالة السعيد، أن صفقة بيع شركة "وطنية" للخدمات البترولية ستتم ترسيتها على المستثمر الفائز بالعرض خلال 6 أسابيع، موضحة أن الشركات المنافسة أوشكت على إتمام عمليات الفحص النافي للجهالة.

وأوضحت أن شركة الوطنية لتعبئة وإنتاج المياه "صافي"، لا يزال أمامها بعض الوقت للترسية، موضحة أن صفقة بيع محطة جبل الزيت اقتربت من الانتهاء وسيتم الإعلان عن المستثمر قبل نهاية العام الجاري. وتسير الحكومة بخطوات جادة في زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتتخارج من بعض القطاعات لصالح مستثمرين من القطاع الخاص.

مادة اعلانية

وقبل أيام، كشفت مصادر مطلعة، أن شركة "شل" وبالتحالف مع مستثمر سعودي، أسسا تحالفاً للاستحواذ على الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، وهي إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية "وطنية"، والتي تعتزم الحكومة المصرية التخارج منها.

وأوضحت أن شركة "نورث بتروليم إنترناشيونال" التابعة لمجموعة "زينهاو" الصينية، أصبحت من بين المنافسين على الشركة بغرض زيادة أعمالها في السوق المصرية في قطاعي التوزيع إلى جانب التنقيب وإنتاج البترول والغاز في مصر. وذكرت المصادر، أن هناك 3 متنافسين من بينهم "طاقة عربية"، و"أدنوك" و"إينوك" الإماراتيتان، وأوضحت، أن عرض "أدنوك" من بين أفضل العروض المنافسة على الشركة.

وتأسست "وطنية" عام 1993 بهدف إنشاء وإدارة محطات خدمة وتموين السيارات داخل وخارج المدن وتسويق المنتجات البترولية والزيوت والشحومات. وبدأت الشركة نشاطها بالمشاركة مع شركات "شل" و"موبيل" لإكتساب ونقل الخبرة. ومنذ عام 2002 بدأت الشركة إنشاء المحطات الخاصة بها وتحمل اسم "وطنية".

300 محطة

ووفق موقع الشركة، يبلغ عدد المحطات العاملة حالياً نحو 255 محطة، بخلاف 20 محطة تحت الإنشاء، إضافة إلى 25 محطة أخرى ضمن خطط الشركة، ليصل عدد المحطات إلى 300 محطة.

وتؤدى الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية دوراً هاماً في معاونة القطاع المدني لتوفير المنتجات البترولية بكافة أنواعها وبأعلي معايير الجودة طبقاً للمواصفات القياسية العالمية داخل محطات "وطنية" .

كما قامت الشركة بتوفير أعمال التأمين الفني للسيارات من خلال خدمة فنية متميزة في مجال ميكانيكا السيارات والكهرباء وضبط الزوايا وإصلاح الإطارات وغيرها من الخدمات .

فضلاَ عن إفتتاح سلسلة من منافذ البيع تمثلت في "سمايل - ديلى مارت - فلاي باي- بول أند بوش - ماستر - سركل كي – لابوار"، وذلك لتقديم أفضل منتج وبأعلى جودة وخدمة مميزة لعملائها بجميع محطات "وطنية" .

وفي 9 ديسمبر 2020، أعلنت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، أن صندوق مصر السيادي الذي أسس عام 2018 قد وقّع في فبراير 2020 اتفاق تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لخصخصة بعض أصوله ومنها الوطنية للبترول. وكان ذلك في إطار توجيهات بطرح شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية في البورصة المصرية.