رفع التمثيل في صندوق النقد ينعش أمل إفريقيا في التمويلات الدولية

حملت الاجتماعات الأخيرة للبنك الدولي وصندوق النقد في مراكش دلالات رمزية كبيرة، إذ إنها المرة الأولى التي تقام في القارة الإفريقية منذ 50 عاماً، ورغم أنه لم يتم الإعلان عن تمويلات كبيرة لمشاريع عملية للقارة في الاجتماع الأخير، وخاصة فيما يتعلق بإلغاء ديول الدول الأكثر فقراً، إلا أن الإجراء العملي الوحيد الذي تم حتى الآن هو الإعلان عن اتفاق لمنح مقعد ثالث في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لإفريقيا جنوب الصحراء. فما هي أهمية رفع تمثيل إفريقيا، وهل يمكن أن يعزز من صوت القارة في مؤسسات التمويل الدولية؟

يرى العديد من الخبراء أن تخصيص مقعد إضافي لإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، سيعزز الآمال بتمثيل المنطقة وبرفع صوتها بشكل ملحوظ في المجلس، ومن شأن ذلك أن يمكّن ممثلي القارة من المشاركة بفعالية في عمليات صنع القرار وضمان إيلاء الاعتبار للمصالح الخاصة والحاجات التمويلية لدول أفريقيا.

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توازن التمثيل

خبير الأسواق عمرو عبدو أكد أن اعتماد مقعد إضافي لإفريقيا يشكل نوعاً من التوازن في التمثيل الإجمالي للمناطق في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وهذا التوازن يشكل أهمية بالغة لضمان أن يعكس المجلس تنوع أعضاء الصندوق، وأن يكون لكل المناطق رأي في إجراءات صنع القرار في المنظمة، وضمان أن عمليات صنع القرار تتماشى مع تنوع الأعضاء في الهيئات الإدارية للصندوق.

ويشير عبدو إلى أهمية القرار كون المجلس التنفيذي له سلطة مسؤولية الموافقة على جميع عمليات الإقراض التي يقوم بها الصندوق بوصفه جهاز صنع السياسات في المؤسسة، وعادةً ما يتخذ مجلس الإدارة قراراته بناءً على الإجماع، ولكنه في بعض الأحيان يأخذ تصويتاً رسمياً.

وأضاف خبير الأسواق أن صندوق النقد الدولي لعب دوراً هاماً في بناء القدرات من خلال تفاعلاته مع مجموعة واسعة من الوكالات الحكومية في البلدان الأفريقية، ومن المتوقع أن يتعاظم دور الصندوق، حيث تخطط الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا لدعمه ليستعيد قوة تأثيره في عالم اليوم الذي يتسم ببداية عهد جديد من تعدد الأقطاب والتنافس على مناطق النفوذ ومنها أفريقيا.

أصفاد الديون

كانت المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجيفا، اعتبرت فور اعتماد المقعد الجديد لأفريقيا خلال اجتماعات مراكش، أن الدعم الكامل من جميع أعضاء الصندوق لقرار اعتماد مقعد أفريقي ثالث في المجلس التنفيذي، أمر مهم للاجتماع المقام على الأرض الإفريقية، كما أنه يُظهر التضامن الذي يعلق عليه مئات ملايين الأشخاص في القارة آمالهم بالرقي والتقدم التنموي، مشيرة إلى أن "مؤسسات التمويل لن تنجح أبداً إذا لم تتمكن من مد جسور بين رأس المال المتركز في دول الشمال والشباب المتركزين جنوباً في إفريقيا"، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

أما رئيسة لجنة صندوق النقد الدولي، وزيرة المال الإسبانية، ناديا كالفينو، فقد اعتبرت القرار خطوة في تعزيز صوت أفريقيا جنوب الصحراء وتمثيلها بصورة أوسع.

ولعل هذه الأجواء المظهرة للتضامن مع القارة السمراء، من طرف مسؤولين كبار في مؤسسات التمويل الدولية هي التي شجعت على المطالبة بـإلغاء ديون الدول الأكثر فقراً في القارة على لسان وزير الاقتصاد في ساحل العاج، أداما كوليبالي، خلال اجتماعات مراكش.

ومع أنه لم تتم الاستجابة لطلب تخفيف أو إلغاء الديون، فإن المؤسسات المالية لا زالت تظهر أنها تأخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص للدول الأفريقية.

تمويلات في قبضة الفساد

من جانبه يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة انواكشوط محمد الأمين سيد أحمد، أن مشكلة القارة الآن ليست في الحاجة الملحة إلى تمويل مشاريع تنمية جديدة، بقدر ما تبدو حاجة القارة أكثر إلحاحاً في جدولة الديون، وإلغاء بعضها أو شطبها كلياً، مشيراً إلى أن خدمة الدين لتلك المؤسسات التمويلية تشكل أكثر من 35% من الميزانية في عدد كبير دول القارة، وهذه هي المشكلة الجوهرية، وإذا لم يتم التغلب عليها تصبح المشاريع التنموية الجديدة غير مجدية في ظل استمرار الوضيعة القائمة.

وأشار سيد أحمد إلى أن تلك الديون المترتبة على دول القارة وعلى شعوبها، هي ديون، في غالبيتها، جاءت من تمويلات وقعت في قبضة الفساد المتحكم في عدد كبير من الدول، وجرى نهبها في ظل بعض الحكومات الفاسدة، مطالباً بأن يتم توجيه التمويلات مستقبلاً لوضع أنظمة حوكمة لمكافحة الفساد الذي ينخر القارة، قبل الموافقة على أي تمويلات مستقبلية.