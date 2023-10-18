كيف تستثمر في أوقات المخاطر؟

قال مسؤول الوساطة الدولية المتحدة للأوراق المالية وائل عبد الرسول، إنه من غير المعلوم التوقيت الذي ستنتهي في الأزمة الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وهل ستتفاقم الأوضاع وتكون هناك حرب تشترك فيها أكثر من دولة أم لا؟.

وأضاف عبد الرسول، في مقابلة مع "العربية"، أن هذه التقديرات سيكون لها تداعيات كبيرة، منها ارتفاع أسعار النفط الذي سيكون له تأثير في صعود التضخم في الدول الغربية، بالتالي سوف يتخارج الأجانب من أسواق المنطقة.

مادة اعلانية

وأوضح أنه يجب على المستثمر أن يراقب الأمور عن كثب، ومن الجيد الآن أن يضع جزءا من استثماراته في السيولة النقدية (الكاش) تحسبا لأي تطورات كبيرة في الأوضاع وحتى تعود الأمور للاستقرار.

وأشار إلى أن بعض أسواق المنطقة شهدت انخفاضات في منذ الشهر الماضي، لافتا إلى أنه بالتزامن مع هذه التراجعات فقد زادت جاذبية بعض الأسهم الجيدة للاستثمار.

وزادت الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من المخاطر الجيوسياسية على الأسواق المالية مع ترقب المستثمرين لما سيحدث إذا اجتذب الصراع دولاً أخرى بما قد يرفع أسعار النفط بقدر أكبر ويوجه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي.

وتواصل إسرائيل الاستعداد لاجتياح بري لقطاع غزة الذي تديره حماس بعد أن طلبت من سكان مدينة غزة إخلاءها والتوجه جنوبا. وفي الوقت نفسه، حذر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي حزب الله اللبناني من إشعال حرب على جبهة ثانية.

وتشكل الحرب بين حماس وإسرائيل أحد أكثر المخاطر الجيوسياسية المؤشرة على أسواق النفط منذ بدء روسيا غزوها لأوكرانيا العام الماضي.