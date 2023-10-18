"تويتر" تبدأ فرض رسوم على المستخدمين الجدد في دولتين

إذا كنت ترغب في الانضمام إلى منصة "X" -تويتر سابقاً- عبر موقعها الإلكتروني في نيوزيلندا والفلبين، فكن مستعداً لدفع أكثر من دولار واحد سنوياً مقابل هذا الامتياز.

وقالت منصة "X" يوم الثلاثاء: "الاشتراك، وهو جزء مما يسمى برنامج "Not A Bot"، يبدأ في هذين البلدين، وهو مصمم "لتعزيز جهودنا الكبيرة بالفعل لتقليل البريد العشوائي والتلاعب بمنصتنا ونشاط الروبوتات".

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بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على مستخدمي الويب الجدد في نيوزيلندا والفلبين التحقق من حساباتهم برقم هاتف، حسبما يقول المنشور.

ولا يوضح منشور "X" سبب كون الاشتراك الجديد بقيمة 1 دولار مخصص فقط للمستخدمين الجدد الذين ينضمون عبر الويب وليس تطبيق الهاتف المحمول، أو سبب طرح "Not a Bot" في بلدين فقط. وقد يكون التخمين هو أن X قد شهد نشاطاً روبوتياً من هذه المناطق أكثر من غيرها، وأنه من الأسهل بكثير إنشاء مجموعة من الحسابات المزيفة عبر موقع الويب. "لن يتمكن المستخدمون الجدد الذين ينسحبون من الاشتراك إلا من اتخاذ إجراءات" القراءة فقط "، مثل عرض المنشورات ومشاهدة مقاطع الفيديو، وفقاً للشركة".

من المربك أن شروط وأحكام "Not A Bot" تشير إلى أن الأشخاص سيكونون قادرين على الاشتراك أيضاً من تطبيقات "iOS"، و"Android" الخاصة بـ X، على الرغم من أن المنشور الرئيسي في مركز مساعدة X يحدد الويب فقط.

ويأتي هذا البرنامج الجديد بالإضافة إلى الاشتراك الرئيسي لـ X بقيمة 8 دولارات شهرياً. كان " ماسك " واضحاً منذ بداية استحواذه على تويتر أنه يعتقد أن فرض الرسوم سيعيق جيوش الروبوتات، على الرغم من أنه من المقدر أن نسبة صغيرة جداً من المستخدمين يدفعون. وفي الوقت نفسه، كان يتفاخر بأن الوقت الذي يقضيه على X لم يكن أعلى من أي وقت مضى.