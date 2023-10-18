"طاقة" للعربية: الاستحواذ على "المنصوري لخدمات البترول" فرصة للتوسع خارج السعودية

قال حسام أبو سيف نائب الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة" في إفريقيا والعراق، إن استحواذ شركته على شركة "المنصوري للخدمات البترولية" فرصة للتوسع خارج السعودية.

وأوضح أبو سيف في مقابلة مع "العربية، أن الشركة لديها طموح للتوسع إقليميا وعالميا.

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وفي يناير الماضي، استحوذت شركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة" في السعودية، على 100% من شركة المنصوري للخدمات البترولية للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى وشرق أوروبا.

وتم تمويل عملية الاستحواذ من خلال زيادة رأس مال الشركة من قبل المساهمين الرئيسيين الحاليين على رأسهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يمتلك 46% في "طاقة"، بحسب بيان الشركة وقت تنفيذ الصفقة.

وأضاف أبو سيف، أن الشركة تستعد لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر مع تزايد تجهيز آبار النفط واحتياجات الدولة للطاقة يجعلها مركزا مهما للاستثمار.

وأشار إلى وجود على رأس الاستثمارات المستهدفة للشركة سيسهل الدخول إلى إفريقيا.

وتابع: "لا نقلق من أزمة شح العملة في مصر، لأن النفط والغاز مصدر للطاقة فلا يتأثر الاستثمار بمثل هذه الأزمات".

وذكر أن الشركة تدرس مشاريع الطاقة الحرارية والمتجددة بمصر، متوقعا الدخول في هذا المجال مستقبلا.