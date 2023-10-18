"فيتش": توقعات التصنيف الائتماني للأسواق الناشئة لا تزال متوازنة رغم المخاطر

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير جديد، إن توقعات تصنيف الأسواق الناشئة متوازنة، لكن تراجع سوق العقارات في الصين وارتفاع عوائد السندات العالمية يشكلان مخاطر رئيسية على الجانب السلبي.

ويؤدي تباطؤ قطاع العقارات في الصين والمخاطر السلبية التي تهدد نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى زيادة المخاطر التي تواجه اقتصادات الأسواق الناشئة نظرا لتأثيرها على التجارة العالمية وأسعار السلع الأساسية وظروف الأسواق المالية. علاوة على ذلك، أدى التوقف المفاجئ لإقراض البنوك الصينية إلى تقليص مصدر بالغ الأهمية لتمويل العديد من الأسواق الناشئة، في حين تعمل وجهات نظر الصين المختلفة عن الدائنين الآخرين بشأن إعادة هيكلة الديون على تأخير التوصل إلى اتفاقيات.

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وتشير تقديرات فيتش إلى أن متوسط نسبة الفائدة إلى إيرادات الحكومة العامة في الأسواق الناشئة سيرتفع إلى 9.5% في عام 2023 و10.3% في عام 2024، من 8.3% في عام 2022. وتشكل عوائد السندات الأميركية المرتفعة على المدى الطويل خطر حدوث زيادة أكبر وأكثر استمراراً في ارتفاع تكاليف التمويل. ويؤدي ارتفاع مدفوعات الفائدة إلى زيادة الضغوط على أرصدة الميزانية، وفقاً لما ذكرته "فيتش"، واطلعت عليه "العربية.نت". ويعني التحرك السلبي في الفارق بين سعر الفائدة الحقيقي ومعدل النمو الحقيقي أن الحكومات سوف تحتاج إلى تشديد السياسة المالية لإدارة عجز أولي أصغر من أجل تثبيت استقرار الدين الحكومي/الناتج المحلي الإجمالي، مع تساوي العوامل الأخرى.

ومع ذلك، تستفيد اقتصادات الأسواق الناشئة من أقوى فارق نمو فوق الأسواق المتقدمة لسنوات عديدة، وتتمتع التصنيفات بارتفاع أكبر إلى حد ما بعد التخفيضات الكبيرة في التصنيف خلال الفترة 2020-2022. ومع ذلك، فإن تصنيفات العديد من الأسواق الحدودية ذات التصنيف المنخفض لا تزال تحت ضغط هبوطي.

وحتى الآن في عام 2023، قامت وكالة "فيتش" برفع تصنيف 11 دولة سيادية في الأسواق الناشئة، مقارنة بـ 9 تخفيضات (للتصنيفات الافتراضية لمصدري العملات الأجنبية على المدى الطويل). إن النظرة المستقبلية لتصنيفات الأسواق الناشئة متوازنة، حيث حصلت على 10 بنظرة إيجابية و10 بنظرة سلبية.