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خاص

"ماجد الفطيم" للعربية: نستهدف مضاعفة إيراداتنا في مصر إلى 100 مليار جنيه سنويا

عبر مضاعفة فروع كارفور إلى 300 فرعا بحلول 2030

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة أحمد إسماعيل، إن الشركة استثمرت نحو 2.5 مليار دولار في مصر خلال 25 عاما.

وأوضح إسماعيل في مقابلة مع "العربية"، إن إيرادات "الفطيم" في السوق المصرية ستصل إلى 23 مليار جنيه في العام 2023، مضيفا أن الشركة تستهدف مضاعفة هذه الإيرادات إلى 100 مليار جنيه بحلول عام 2030.

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وأفاد إسماعيل بأن الشركة ستضاعف هذه الإيرادات عبر زيادة فروع كارفور الحالية في مصر البالغة 70 فرعا في 14 مدينة، إلى 140 فرعا بحلول عام 2025، ثم إلى 300 فرعا بحلول عام 2030.

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وأشار إلى أن استثمارات "الفطيم" ساهمت في تعزيز مساهمة قطاع التجزئة المنظمة والحديثة من نسبة 6% من السوق الإجمالية قبل 25 عاما، لتصل حاليا إلى 20%.

وأشار إلى أن الشركة تصدر سلعا زراعية وخدمات تعهيد من مصر لـ14 دولة.

ويرى إسماعيل أن تغيير سعر الصرف يعتبر تحدي تواجهه "الفطيم" بعدة دول ومنها مصر.

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