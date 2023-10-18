"NBK": تزايد الرياح المعاكسة يضعف توقعات سوق الأسهم

يشكل تدهور المشهد الجيوسياسي، وتقلبات سوق النفط، واستمرار ارتفاع عائدات السندات، والتضخم وحالة عدم اليقين تجاه النمو، أبرز المخاطر السلبية الملحوظة التي تحيط بأسواق الأسهم، وفق تقرير صدر اليوم الأربعاء عن بنك الكويت الوطني "NBK".

وذكر البنك أن آفاق نمو سوق الأسهم ما تزال تتسم بالضبابية نظراً لتصاعد الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة، والتي أثرت بشدة على ثقة المستثمرين في الآونة الأخيرة.

مادة اعلانية

وتابع: "يشكل الاقتصاد الصيني المتعثر نظراً لأزمة السوق العقاري التي لم يتم حلها بعد عاملاً إضافياً يثقل كاهل الطلب العالمي وتوقعات النمو".

وسيكون موسم الأرباح القادم أيضاً من أبرز العوامل الجوهرية في تحديد اتجاهات سوق الأسهم.

وأشار تقرير بنك الكويت الوطني، إلى أنه من الممكن استعادة الثقة إذا تراجعت حدة المخاطر، لا سيما إذا ظهرت مؤشرات دالة على المرونة الاقتصادية وتؤكد أن التضخم أصبح تحت السيطرة، مما يمهد الطريق لإمكانية انتعاش سوق الأسهم، على الرغم من أن المخاطر السلبية قد ترجح كفتها في الوقت الحالي.

ويشير التقرير إلى أن المعنويات العالمية السلبية امتدت إلى أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، مما أدى لتزايد العمليات البيعية على نطاق واسع بالرغم من ارتفاع أسعار النفط، مما دفع أداء معظم الأسواق الإقليمية منذ بداية العام الحالي إلى المنطقة السلبية.

وأوضح أنه كما هو الحال في الأسواق العالمية، انتاب المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي مشاعر القلق تجاه ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل وانعكاساتها السلبية على الطلب على النفط والنمو الاقتصادي وسيولة أسواق الأسهم. إذ انخفض مؤشر مورغان ستانلي الخليجي بنسبة 3.2% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من عام 2023، ووصلت خسائره في شهر سبتمبر وحده إلى 2.7%.