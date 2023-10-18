"SEC" توسع الرقابة على مراسلات المؤسسات المالية لتشمل مكالمات الفيديو

مع خضوع الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني لمراقبة مشددة، قد تضطر الشركات المالية الآن إلى فحص مكالمات الفيديو للموظفين لاحتمال انتهاك القواعد، وسط مخاوف من أن المنظمين على وشك التدقيق في مثل هذه الدعوات بحثاً عن انتهاكات الامتثال.

حتى الآن، ركزت حملة القمع على مستوى القطاع بقيادة هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية (SEC) على الرسائل النصية المتعلقة بالأعمال التجارية عبر منصات غير مصرح بها، مثل "واتساب"، والتي لم يتم تتبعها أو تسجيلها من قبل الشركات الخاضعة للتنظيم، إلى حد كبير أثناء عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا. عندما كان الآلاف من الموظفين يعملون من المنزل.

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ورفضت هيئة الأوراق المالية والبورصة التعليق على هذه القصة، لكن شخصين على دراية بتحقيقات المستثمرين الأميركيين قالوا إنهما قلقان من قيام هيئة الأوراق المالية والبورصة بتوسيع متطلبات التسجيل لتشمل مكالمات Zoom، أو أشكال الاتصال المماثلة.

وتعمل الشركات المالية الآن على الاستعانة بمتخصصين في مجال التكنولوجيا ومكاتب محاماة ومستشاري المخاطر لضمان مراقبة مكالمات الفيديو والاحتفاظ بها كما هو مطلوب، لتلبية متطلبات حفظ السجلات وإدارة المخاطر، حيث يمكن استخدام مثل هذه المكالمات لمشاركة المعلومات غير العامة بشكل غير قانوني، حسبما صرحت عشرات المصادر لوكالة "رويترز".

ويتزامن هذا التنفيذ مع الجهود المتزايدة التي تبذلها الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لرفع مستوى الحماية للمستثمرين، الذين يضعون المزيد من ثرواتهم في الأسواق المالية مع استمرار ظاهرة الأسهم "الميمية".

تعتبر مكالمات الفيديو على نطاق واسع بمثابة وكيل للاجتماعات وجهاً لوجه، وبالتالي فهي تخضع حالياً لالتزامات قليلة أو معدومة لحفظ السجلات الرسمية.

لكن ماثيو نونان، الشريك في شركة المحاماة جيبسون ودون آند كراتشر والرئيس السابق لمخاطر السلوك في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مورغان ستانلي، قال إنه "من المحتمل جداً" أن يبدأ المنظمون في تقييم احتمالات فشل الامتثال عبر مكالمات الفيديو".

وقال: "إذا تم إجراء مكالمات العملاء عبر Microsoft Teams، فإن [المنظمين] يتوقعون أن يتم التقاطها. المشكلة هي قدرة الشركات على تسجيل السجلات التجارية ذات الصلة والاحتفاظ بها وإنتاجها، أياً كانت طريقة صنعها".

الامتثال في مكان العمل

وقالت المصادر إن الموظفين الذين يشاركون المعلومات الحساسة عمداً يعتبرون على الأرجح بمثابة ترتيب لاجتماعات شخصية دون استخدام أجهزة مكان العمل.

لكن التحقيقات التاريخية كشفت عن أدلة على ارتكاب مخالفات فيما يتعلق بالبريد الإلكتروني وغرف الدردشة المتعلقة بالعمل، مما أدى إلى الضغط على المديرين لتقييم الانتهاكات المحتملة عبر مكالمات الفيديو، التي يستخدمها الآن بشكل روتيني الآلاف من العاملين في القطاع المالي.

وقالت رئيسة ممارسة المؤسسات المالية في مارشن كلير جاريت: "لقد تطورت الطريقة التي نعمل بها بشكل كبير خلال فترة زمنية قصيرة للغاية، وتحتاج الشركات إلى التأكد من أنها على دراية تامة بالانكشافات الجديدة التي يجلبها ذلك".

وذكرت مصادر مطلعة لـ "رويترز"، إن اثنين على الأقل من البنوك العالمية الكبرى يقومان الآن بتسجيل مكالمات "زووم". حيث يقوم أحد البنوك بتسجيل مكالمات Zoom التي يجريها بعض الموظفين، بما في ذلك المتداولين، بينما يقوم الآخر بتسجيل جميع مكالمات Zoom بحيث يمكن مراجعة المحتوى لاحقاً إذا لزم الأمر.

تلزم هيئة تنظيم الصناعة المالية الأميركية (FINRA) التي تشرف على أكثر من 624000 تاجر وساطة أميركي، بعض الشركات بالامتثال لما يسمى "قاعدة FINRA Taping Rule 3170".

تم تصميمها لمنع الممارسات غير السليمة في بيع أو تسويق المنتجات المالية، ويجب تسجيل جميع المحادثات الهاتفية بين الأشخاص المسجلين والعملاء على شريط لمدة 3 سنوات على الأقل، مع تقديم تقارير النشاط ربع السنوية إلى الهيئة التنظيمية.

من جابنه، قال الخبير الاقتصادي في المعهد الأميركي للأبحاث الاقتصادية، ريان يونك: "إن النطاق التنظيمي يتسع دائماً تقريباً استجابة للتطور التكنولوجي".

فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات غرامات تزيد عن ملياري دولار بسبب أخطاء في الامتثال للاتصالات، وهي على وشك تسوية تحقيق موسع مماثل في انتهاكات بين مستشاري الاستثمار، حسبما أفادت رويترز الشهر الماضي. لقد جمعت آلاف رسائل الموظفين من أكثر من 12 شركة استثمارية كبرى.