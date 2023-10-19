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FILE PHOTO: The logo of OpenAI is displayed near a response by its AI chatbot ChatGPT on its website, in this illustration picture taken February 9, 2023. REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo/File Photo
أوبن إيه أي
ذكاء اصطناعي

"OpenAI" تسعى لبيع أسهم بتقييم 86 مليار دولار

تمتلك "مايكروسوفت" 49% من "OpenAI"

دبي - العربية.نت
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أفادت وكالة "بلومبرغ"، بأن شركة "OpenAI" تجري محادثات لبيع أسهم الموظفين الحاليين بقيمة 86 مليار دولار.

وقالت المصادر، إن شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة وراء تطبيق "ChatGPT" تتفاوض على الصفقة، المعروفة باسم عرض المناقصة، مع المستثمرين المحتملين، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت". وبحسب "بلومبرغ" فإن الشركة لم تنته بعد من التخصيصات ولا يزال من الممكن أن تتغير الشروط.

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تمتلك مايكروسوفت 49% من "OpenAI"، ويقودها الرئيس التنفيذي سام ألتمان والرئيس جريج بروكمان.

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وفي حال تقييمها بـ 86 مليار دولار، ستتخطى الشركة تقييم "Stripe"، وشركة التجزئة الصينية عبر الإنترنت "Shein" لتصبح واحدة من أكثر الشركات المملوكة ملكية خاصة قيمة في العالم، خلف شركة "SpaceX" التابعة للملياردير "إيلون ماسك"، وشركة "ByteDance" الشركة الأم لـ "تيك توك".

وذكرت "بلومبرغ" في أغسطس أن الشركة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق إيرادات سنوية بقيمة مليار دولار مع اعتماد الشركات لهذه التكنولوجيا.

وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن OpenAI كانت تناقش بيع أسهم محتمل من شأنه أن يقدر قيمة الشركة الناشئة بما يتراوح بين 80 مليار دولار إلى 90 مليار دولار.

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