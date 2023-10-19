شركة هواتف عملاقة تعتزم إلغاء 14 ألف وظيفة.. لهذا السبب!

قالت شركة "نوكيا"، اليوم الخميس، إنها ستلغي ما يصل إلى 14 ألف وظيفة كجزء من خطة لخفض التكاليف بعد انخفاض أرباح الربع الثالث "لمواجهة بيئة السوق الصعبة".

وتستهدف الشركة الفنلندية العملاقة خفض قاعدة تكاليفها على أساس إجمالي اعتباراً من عام 2023 بما يتراوح بين 800 مليون يورو (842.5 مليار دولار) و1.2 مليار يورو بحلول نهاية عام 2026.

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وسيؤدي ذلك إلى تقليل عدد الموظفين حالياً من 86000 إلى ما بين 72000 و77000.

وتأتي عمليات التسريح الكبيرة للعمال بعد أن أعلنت نوكيا عن انخفاض صافي مبيعات الربع الثالث بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 4.98 مليار يورو. وانخفضت الأرباح خلال هذه الفترة بنسبة 69% على أساس سنوي لتصل إلى 133 مليون يورو.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة إريكسون، منافسة نوكيا، عن خطط لتسريح 8500 موظف، كجزء من خطة لخفض التكاليف.

تواجه نوكيا، إحدى أكبر الشركات المصنعة لمعدات الاتصالات في العالم، رياحاً معاكسة من تباطؤ الاقتصاد العالمي ومن تخفيضات الإنفاق على البنية التحتية التي قام بها مشغلو الهاتف المحمول.

وانخفضت المبيعات من أكبر وحدة في نوكيا من حيث الإيرادات، وهي أعمال شبكات الهاتف المحمول، بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 2.16 مليار يورو، مع انخفاض الأرباح التشغيلية للقسم بنسبة 64% على أساس سنوي.

وقالت نوكيا إن هذا كان مدفوعا بشكل رئيسي بالانخفاضات في أميركا الشمالية. ووصفت الشركة أيضاً أحجام المبيعات في السوق الرئيسية بالهند بأنها "معتدل"، مع عودة عمليات نشر شبكات الجيل الخامس إلى طبيعتها. وتعد شبكة 5G هي الجيل التالي من الإنترنت عبر الهاتف المحمول الذي يعد بسرعات أعلى، ونوكيا جزء من طرح هذه التكنولوجيا في الهند.

كما تم اتخاذ تدابير لخفض التكاليف في الولايات المتحدة هذا العام، خاصة مع شركات النقل مثل Verizon وAT&T.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نوكيا، بيكا لوندمارك، في بيان يوم الخميس، إن الانخفاض في إيرادات شبكات الهاتف المحمول يرجع إلى "بعض الاعتدال في وتيرة نشر الجيل الخامس في الهند مما يعني أن النمو هناك لم يعد كافياً لتعويض التباطؤ في أميركا الشمالية".

ولا تزال الشركة تتوقع أن يتراوح صافي المبيعات للعام بأكمله بين 23.2 مليار يورو و24.6 مليار يورو، ملتزمة بتوقعاتها.