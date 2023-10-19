مستوى قياسي جديد لرأس المال السوقي لبورصة مصر.. 1.5 تريليون جنيه

واصلت البورصة المصرية تحقيق ارتفاعات قياسية لتزيد الأسهم المدرجة مكاسبها منذ بداية تداولات الأسبوع الحالي إلى 153 مليار جنيه، ويستقر رأس المال السوقي فوق قمة تاريخية جديدة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه.

وخلال تعاملات اليوم الخميس، سيطر اللون الأخضر على شاشات التداول، وحتى منتصف الجلسة تمكنت الأسهم المدرجة من تحقيق مكاسب بنحو 2 مليار جنيه. وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 22171 نقطة. وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 27249 نقطة.

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وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 9295 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 3889 نقطة. أيضاً، ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 5968 نقطة.

ومنذ بداية تعاملات الأسبوع الحالي، سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة ارتفاعاً بنسبة 11.3% بمكاسب بلغت نحو 153 مليار جنيه وذلك بعدما قفز رأس المال السوقي من مستوى 1353 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 1506 مليار جنيه حتى منتصف تعاملات اليوم.

كما قفز المؤشر الرئيسي بنسبة 10.8% مضيفاً نحو 2169 نقطة مرتفعاً من مستوى 20002 نقطة خلال إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى مستوى 22171 نقطة في منتصف تعاملات جلسة الخمس.

وخلال تعاملات أمس الأربعاء، أنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع بدعم بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 1.504 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 22117 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 27127 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 9252 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3876 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 5946 نقطة.