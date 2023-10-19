سميح ساويرس للعربية: ننفذ نسخة من "الجونة" في السعودية بتكلفة تتجاوز مليار دولار

وقعت إعمار المدينة الاقتصادية في السعودية، اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة أوراسكوم للتطوير العقاري وشركة الخولي القابضة، لتطوير وجهة سياحية متعددة الاستخدامات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة.

وتمهد هذه الاتفاقية بين إعمار المدينة الاقتصادية وأوراسكوم والخولي الطريق لتطوير قطعة أرض ساحلية تبلغ مساحتها 9.5 ملايين متر مربع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. ويعتبر هذا المشروع أول استثمار لشركة أوراسكوم للتطوير في السعودية.

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وفي هذا السياق، قال مؤسس شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، سميح ساويرس، في مقابلة مع "العربية"، إننا نستهدف تطوير مدينة جديدة على البحر الأحمر في السعودية، شبيهة بمشروع الجونة في مصر.

وأضاف ساويرس، أن الطفرة الحالية في المملكة العربية السعودية وبخاصة في القطاع السياحي تجعلنا متفائلين جدا وتعطينا طمأنينة قوية.

وتابع: "نطور مشروعات في 9 دول وليس لدي شك في أن مشروع المدينة السياحية الجديدة في السعودية سيكون الأنجح بين مشاريعنا المختلفة".

وأوضح أن التكلفة متغيرة ولكنها ستتجاوز أكثر من مليار دولار.

وأشار إلى أن المدينة ستكون متكاملة وستجذب الزوار والسكان بشكل دائم، بفعل عوامل الجذب العديدة ومنها على سبيل المثال قربها من مطار جدة.