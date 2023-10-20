ناقلة غاز طبيعي مسال تغادر مصر دون حمولة كاملة مع تفاقم مخاطر الحرب

غادرت ناقلة محملة بالغاز الطبيعي المسال محطة تصدير في مصر إما فارغة أو محملة جزئيا فقط، مما أثار مخاوف من أن الحرب بين إسرائيل وحماس قد تعطل الإمدادات إلى الأسواق العالمية.

وقد غادرت سفينة "Seapeak Catalunya" متجهة إلى الجزائر - وهي دولة أخرى مصدرة للغاز الطبيعي المسال - بعد قضاء يومين بمحطة تصدير الغاز "إدكو" في مصر، وفقًا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة "بلومبرغ"، ونشرت ضمن تقرير اطلعت عليه "العربية.نت". وهذا يشير إلى أن السفينة إما لم يتم تحميلها، أو أنها حصلت على كميات محدودة فقط.

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وتخضع صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر للتدقيق مع احتدام الحرب القريبة في قطاع غازة بين إسرائيل وحماس. وانخفضت تدفقات الغاز الإسرائيلي عبر الأنابيب إلى مصر بعد إغلاق حقل تمار العملاق في البلاد في 9 أكتوبر/تشرين الأول. وقد يؤثر النقص - وأي اضطرابات أخرى - على قدرة مصر على تلبية الطلب المحلي وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال بعد توقفها في الصيف مع زيادة الاستهلاك المحلي.

وقالت شركة Rystad Energy AS في مذكرة: "على الرغم من أن إسرائيل لديها فائض في إنتاج الغاز، وهو ما يدعم حاليًا الطلب المتزايد في مصر والأردن، فإن الصراع المستمر أو المتصاعد سيكون له آثار واسعة النطاق". وتشكل الحرب "تهديدا خطيرا لسوق الغاز الطبيعي الإقليمي ويمكن أن يكون لها آثار غير مباشرة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا مع اقتراب فصل الشتاء".

وتظهر بيانات تتبع السفن أن مصر صدرت شحنتين فقط من الغاز الطبيعي المسال هذا الشهر، إحداهما إلى بلجيكا والأخرى إلى إيطاليا. وقد لبّت الدولة حوالي 4% من الطلب على واردات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا في عام 2022 وحوالي 2% حتى الآن هذا العام.

وقال باحثون في مركز "بروغل" للأبحاث: "إن تأثير الوضع الحالي على توازن الغاز المحلي والإقليمي والدولي سيعتمد في النهاية على مدته". "في ظل سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية المحدودة للغاية، فإن احتمال فقدان الإمدادات المصرية الصغيرة نسبيًا في بداية الشتاء قد يخلق ضغوطًا تصاعدية على أسعار الغاز في جميع أنحاء أوروبا وآسيا".

وأضاف الباحثون في "بروغل" إن أي تصعيد للصراع في المنطقة قد يؤدي إلى مزيد من تعطيل مشاريع الغاز الإسرائيلية. وأن الحرب الأوسع نطاقا، خاصة تلك التي تشمل إيران، قد تشكل أيضا مخاطر أمنية على ناقلات الغاز الطبيعي المسال المحملة في قطر، والتي تمر عبر مضيق هرمز.