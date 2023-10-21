ماذا يحدث إذا قمت بدفع الحد الأدنى على بطاقتك الائتمانية؟

كل شهر، عندما تصل فاتورة بطاقتك الائتمانية، لديك خيار "دفع رصيد بطاقتك بالكامل" أو سداد الحد الأدنى المطلوب فقط للدفع.

وفيما قد يبدو من الأسهل - أو حتى من الحكمة المالية - دفع الحد الأدنى المطلوب للدفع فقط، إلا أن هذا القرار يمكن أن يكلفك الكثير لاحقاً. إذ إن أي رسوم لا يغطيها الحد الأدنى للأقساط ستبدأ في جلب الفوائد والرسوم، مما قد يؤدي بسرعة إلى ديون دائمة، نظراً لأسعار الفائدة المرتفعة اليوم.

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وتلخيصاً فإن دفع رصيدك بالكامل كلما استطعت هو أفضل طريقة لتجنب الفوائد المكلفة تماماً. وأي مبلغ إضافي عن الحد الأدنى كل شهر يمكن أن يقطع شوطاً طويلاً في مساعدتك على تجنب ديون بطاقة الائتمان الدائمة.

وإذا كنت تسدد الحد الأدنى من الدفعات، أو كنت تفكر في القيام بذلك عند استحقاق دفعتك التالية، فإليك كيفية تحقيق أقصى استفادة من الموقف لحماية أموالك وائتمانك على المدى الطويل - وما يجب معرفته حول الحد الأدنى من الدفعات اليوم.

كيف يعمل الحد الأدنى للدفع ببطاقة الائتمان؟

الحد الأدنى للدفع ببطاقة الائتمان هو الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب عليك دفعه بحلول تاريخ الاستحقاق للحفاظ على حسابك في وضع جيد. إن دفع الحد الأدنى على الأقل سيساعدك أيضاً على تجنب رسوم وعقوبات التأخر في السداد.

ويمكنك تحديد الحد الأدنى لمبلغ الدفع الخاص بك في كشف حساب بطاقتك الائتمانية أو من خلال حسابك المحمول أو عبر الإنترنت. عادةً، سيتم إدراج رصيد كشف حسابك والرصيد الإجمالي والحد الأدنى للمبلغ المستحق في أعلى كشف حسابك الشهري.

كيف يتم حساب الحد الأدنى للدفع الخاص بي؟

عادةً ما يكون الحد الأدنى للدفعة عبارة عن نسبة مئوية من إجمالي الرصيد — مع إضافة أي فوائد أو رسوم أو مدفوعات متأخرة السداد. إذا كان رصيدك الإجمالي أقل من مبلغ معين، فقد تكون مديناً للرصيد الإجمالي كحد أدنى.

يمكن أن يختلف الحد الأدنى للمدفوعات وفقاً لجهة إصدار بطاقتك الائتمانية أو دولتك.

وفي الولايات المتحدة على سبيل المثال، وتحديداً بطاقات "كابيتال وان". تتمتع كل من بطاقة "Capital One Quicksilver Cash Rewards" الائتمانية، وبطاقة "Capital One Platinum" الائتمانية، وبطاقة "Capital One Venture X Rewards" الائتمانية، من بين بطاقات أخرى، بنفس حساب الحد الأدنى للدفع.

فإذا كان رصيدك أقل من 25 دولاراً، فإن الحد الأدنى للدفع هو هذا المبلغ الإجمالي. إذا كان رصيدك يزيد عن 25 دولاراً، فإن الحد الأدنى للدفع هو 25 دولاراً أو 1% من رصيدك بالإضافة إلى الفائدة الجديدة ورسوم الدفع المتأخر، أيهما أكبر. تتم أيضاً إضافة أي مبلغ فات موعد استحقاقه إلى الحد الأدنى للدفعة الشهرية.

ولدى شركات بطاقات الائتمان الأخرى حسابات مماثلة للحد الأدنى للدفع.

حساب الحد الأدنى للدفع الخاص بك بالتفصيل

يمكنك استخدام شروط جهة إصدار بطاقتك الائتمانية لتقدير الحد الأدنى للدفعة. ستحتاج إلى المعلومات التالية من اتفاقية بطاقتك:

- متوسط الرصيد اليومي

- معدل الفائدة السنوية لبطاقتك

- حساب الحد الأدنى للدفع

وعلى سبيل المثال: لنفترض أن لديك رصيداً قدره 1000 دولار أميركي على بطاقة بمعدل فائدة سنوية يبلغ 25% ولا يوجد أي دفعات متأخرة. لقد دفعت فقط الحد الأدنى للدفع الشهر الماضي، مما ترك لك رصيداً قدره 1000 دولار. ومنذ ذلك الحين، لم تنفق أي شيء آخر — مما يتيح لك متوسط رصيد يومي قدره 1000 دولار. هذا هو المبلغ الذي تراكمت عليه الفائدة هذا الشهر.

وفقاً لاتفاقية بطاقتك، يقوم مصدر البطاقة باحتساب الحد الأدنى للدفع بنسبة 1% بالإضافة إلى أي فوائد أو رسوم مستحقة.

الخطوة 1: ابحث عن سعر الفائدة اليومي. عادةً ما تتراكم الفائدة على بطاقات الائتمان يومياً. معدل الفائدة السنوية لبطاقتك الذي يبلغ 25% يعني أنك ستتراكم فائدة بنسبة 0.0685% يومياً.

الخطوة 2: ابحث عن مقدار الفائدة المتراكمة كل يوم. الفائدة اليومية البالغة 0.0685% مضروبة في متوسط الرصيد البالغ 1000 دولار يعني أن إجمالي الفائدة تبلغ حوالي 00.685 دولار كل يوم.

الخطوة 3: اكتشف المبلغ المستحق عليك من إجمالي الفائدة لفترة كشف الحساب. بافتراض 30 يوماً في الشهر، ستدين بحوالي 20.55 دولاراً من إجمالي الفائدة.

الخطوة 4: احسب الحد الأدنى للدفع. في هذه الحالة، ستدفع 1% من إجمالي رصيدك البالغ 1000 دولار، أو 10 دولارات.

الخطوة 5: أضف متوسط الرصيد اليومي بنسبة 1% إلى الفائدة المستحقة عليك: 10 دولارات + 20.55 دولاراً.

الخطوة 6: إجمالي الحد الأدنى للدفع لهذا الشهر هو حوالي 30.55 دولاراً.

فقط تذكر أن هذا تقدير، وهناك عدد مختلف من الأيام في كل شهر، ويمكن أن يختلف متوسط الرصيد اليومي الفعلي لبطاقتك عن الرصيد الإجمالي إذا كنت تنفق على مدار الشهر، كما يمكن أن يختلف الحد الأدنى من دولة لأخرى.

وللحصول على الحد الأدنى الأكثر دقة للدفع، ابحث عن المبلغ المدرج في كشف الحساب الشهري لبطاقتك الائتمانية. سيتم إدراج هذه الدفعة بوضوح في أعلى كشف حسابك الشهري.

ماذا يحدث إذا قمت فقط بدفع الحد الأدنى للدفع على بطاقة الائتمان؟

هناك عدة طرق يمكن أن يؤثر بها الحد الأدنى من الدفعات على أموالك:

سوف تدفع المزيد من الفائدة

بعد مرور تاريخ استحقاقك لدورة الفوترة، سيبدأ الفرق المتبقي بين الحد الأدنى الذي دفعته ورصيدك الإجمالي في مراكمة الفائدة - مما قد يؤدي إلى زيادة رصيدك بسرعة. يمكن أن تكون الفائدة على بطاقة الائتمان مكلفة بشكل خاص لأنها تتراكم يومياً بشكل عام.

مثال: ضع في الاعتبار نفس الرصيد البالغ 1000 دولار أميركي ونسبة الفائدة السنوية البالغة 25% من المثال أعلاه. إذا استمرت جهة الإصدار في حساب الحد الأدنى من الدفعات بنسبة 1% من إجمالي رصيدك بالإضافة إلى الفائدة الجديدة المكتسبة، فستدفع أكثر من 1400 دولار أميركي كإجمالي فائدة قبل أن تدفعها بالكامل - بالإضافة إلى الرصيد البالغ 1000 دولار أميركي الذي بدأت به.

يمكنك تقليل هذه التكلفة عن طريق دفع أكثر من الحد الأدنى. حتى لو لم تتمكن من دفع المبلغ بالكامل، فإن كل ما يمكنك المساهمة به فوق الحد الأدنى سيساعدك على خفض رسوم الفائدة على المدى الطويل.

وعلى سبيل المثال: لنفترض أنك تستمر في دفع الحد الأدنى فقط للدفع (1% من أصل المبلغ بالإضافة إلى الفائدة المكتسبة) على بطاقتك برصيد يبدأ من 1000 دولار و25% من معدل الفائدة السنوية. إذا حددت مدفوعاتك بهذا المبلغ فقط، فقد يستغرق الأمر أكثر من عقد من الزمن - حوالي 10 سنوات ونصف - لإلغاء الرصيد بالكامل.

ولكن إذا كنت قادراً على زيادة دفعاتك إلى 100 دولار شهرياً، فيمكنك سداد رصيدك الإجمالي في عام واحد فقط مع فائدة إضافية تبلغ حوالي 130 دولاراً فقط. كلما تمكنت من دفع مبلغ أكبر مقابل دفعتك الشهرية، كلما تمكنت من سداد ديون بطاقتك الائتمانية بشكل أسرع.