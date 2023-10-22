عرض ترويجي استخدمه "مارك كوبان" كان سبباً في كونه مليارديراً حالياً.. إليك السر!

لم يكن يعلم مارك كوبان، عندما أطلق أول شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا، أنه سيصبح مليارديراً اليوم.

ومع ذلك، كان واثقاً من أن عرضه التقديمي للشركة - وهي شركة برمجيات ناشئة تسمى "MicroSolutions" - سينجح.

مادة اعلانية

وفي منشور حديث على موقع X، المعروف سابقاً باسم "تويتر"، شارك كوبان مقتطفاً من 544 كلمة من الاقتراح الذي أرسله في عام 1989 إلى شركة محاماة كان يأمل في الحصول عليها كعميل، وهي Jenkens & Gilchrist ومقرها دالاس.

وفي الاقتراح، كتب كوبان أن أداته ستكون مصدراً رائعاً للمحامين الذين يتطلعون إلى تبسيط سير عملهم - من خلال الحصول على معلومات "منشورة إلكترونياً على الفور إلى المنظمة"، بدلاً من استخدام دفاتر الملاحظات.

وكتب: "تخيل أنك قادر على طباعة أو عرض تقرير عمودي يوضح الاستراتيجيات عن طريق التجربة، مع الشركة المنافسة والقاضي والنتائج!". وأضاف "إنها تمثل فرص الحصول على ميزة تنافسية لا حدود لها، وكذلك القدرة على إثبات قوة الأدوات النوعية المتاحة للعملاء الحاليين والمحتملين".

وأكد: "نعم، لقد أنهينا الصفقة". "في الأساس، كانت نسخة أشبه بـ Slack قبل وقت طويل ظهوره".

واعتمد الاقتراح على المفتاح رقم 1 وفقاً لتصنيف "كوبان" لإجراء عمليات البيع، والذي تعلمه عندما كان في الثانية عشرة من عمره أثناء بيع أكياس القمامة من الباب إلى الباب: "أنت لا تحاول إقناع الناس بالمنتج. فقط أنت تحاول مساعدتهم".

وأضاف: "الأمر كله يتعلق بوضع نفسي في مكان العميل". أو أن تقول "أعتقد حقاً أن هذا يمكن أن يكون حلاً أفضل بالنسبة لك".

وقال كوبان: "بمجرد أن تتعلم كيفية البيع، يمكنك دائماً بدء مشروع تجاري لأن في داخلك رجل أعمال".

بعد عام من إرسال عرضه إلى شركة المحاماة، باع كوبان شركة MicroSolutions لشركة خدمات الإنترنت المتوقفة الآن CompuServe مقابل 6 ملايين دولار. وفي النهاية أصبح مليارديراً بعد أن بيعت شركته الناشئة التالية، خدمة البث عبر الإنترنت Broadcast.com، لشركة Yahoo مقابل 5.7 مليار دولار في عام 1999.

وتبلغ ثروته الصافية الحالية 5.2 مليار دولار، وفقاً لمجلة فوربس.