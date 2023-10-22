أفضل 4 خطوط رحلات بحرية في العالم!

كشف استطلاع للرأي أجرته شركة "Condé Nast Traveller" في شهر أكتوبر/تشرين الثاني، أن 47% من الأشخاص مهتمون بالإبحار على متن سفينة - 27% فقط من القراء ذهبوا في رحلة بحرية العام الماضي.

وأظهر تقرير حديث صادر عن الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية أن السفر بالرحلات البحرية أصبح أحد أسرع قطاعات السياحة نمواً، وفقاً لما ذكرته "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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كما أصدرت Condé Nast Traveler تصنيفها لأفضل خطوط الرحلات البحرية استناداً إلى استطلاع استمر لمدة شهرين، حيث صوّت القراء على رحلاتهم البحرية المفضلة عبر عدة فئات للمقارنة، بما في ذلك: الخدمة، والطعام، والإقامة، والاستدامة.

وتم تسجيل الرحلات البحرية على مقياس من 100 نقطة. السفن الضخمة تحمل أكثر من 4000 راكب، في حين تم تعريف السفن الكبيرة بأنها تلك التي تحمل من 2500 إلى 4000 راكب.

وإليك أفضل خطوط الرحلات البحرية في عام 2023:

أفضل السفن الضخمة

خط الرحلات البحرية النرويجي: 86.72

رويال كاريبيان إنترناشونال: 86.69

خط كرنفال كروز: 85.35

رحلات "MSC": 83.42

تم تصنيف خط الرحلات البحرية النرويجي كأفضل خط رحلات بحرية هذا العام.

ويعد ثالث أكبر خط رحلات بحرية في العالم من حيث عدد الركاب، وفقاً لـ "Cruise Market Watch". واعتباراً من عام 2021، تسيطر على حوالي 8.6% من سوق الرحلات البحرية في جميع أنحاء العالم.

واعتباراً من أغسطس/آب 2023، تدير شركة "Danish Cruise Line" 19 سفينة سياحية وتمتلك جزيرتين خاصتين في منطقة البحر الكاريبي: Harvest Caye في بليز وGreat Stirrup Cay في جزر البهاما.

بينما تم تصنيف شركة Royal Caribbean International على أنها ثاني أفضل خط رحلات بحرية في العالم.

واعتباراً من عام 2022، يشغل خط الرحلات البحرية 26 سفينة ومنتجعين مملوكين بشكل خاص للشركة: "لابادي" على الساحل الشمالي لهايتي وكوكو كاي، وهي جزيرة خاصة في جزر البهاما.

وفي عام 2019، أعلنت شركة رويال كاريبيان إنترناشونال أن لديها خططاً لفتح جزيرة خاصة في جنوب المحيط الهادئ.

أفضل السفن الكبيرة

فيرجن كروزس: 94.07

ديزني كروز لاين: 92.21

كونارد: 89.55

برنسيس كروزس: 89.42

سيليبرتي كروزس: 88.57

كوستا كروزس: 87.95

هولندا أميركا: 87.79

الرحلات البحرية النرويجي: 86.41

رويال كاريبيان إنترناشونال: 84.31

"MSC كروزس": 83.77

وصُنفت شركة Virgin Voyages كأفضل خط رحلات بحرية في فئة السفن الكبيرة. تأسست قبل 8 سنوات فقط.

ويضم خط الرحلات البحرية حالياً 3 سفن ويخصص رحلاته للبالغين فقط. وهي تبحر إلى مناطق الكاريبي وأوروبا وجنوب المحيط الهادئ الشهيرة. وفقاً لتقرير أخبار الولايات المتحدة والعالم، وصُنفت شركة "Virgin Voyages" كأفضل خط رحلات بحرية من حيث التكلفة.

وتم تصنيف "Disney Cruise Line" في المرتبة الثانية من بين أفضل خطوط الرحلات البحرية بنتيجة 92.21.

ويشغل خط الرحلات البحرية حالياً 5 سفن، واعتباراً من عام 2021، حصلت ديزني على حصة سوقية تبلغ 2.2% من حيث عدد الركاب و2.7% من حيث الإيرادات، وفقاً لـ Cruise Market Watch.

وتمتلك شركة "Disney Cruise Line" أيضاً جزيرة "Castaway Cay"، وهي جزيرة خاصة في جزر البهاما. وفقاً لتقرير أخبار الولايات المتحدة والعالم، تضم شركة "Disney Cruise Line" ما يقرب من فرد واحد من أفراد الطاقم لكل 3 ركاب، بغض النظر عن حجم السفينة.