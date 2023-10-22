الأسهم الإسرائيلية تتكبد خسائر "قاسية منذ بداية حرب غزة"

قال مدير التداول في TDR Capital، سيف قدورة، إن الأسواق كانت تشهد توزيعا تقليديا لأموال المستثمرين والمتعاملين في الأسواق بين الأصول المختلفة وتحديدا الملاذات الآمنة تقريبا بنفس النسبة المئوية.

وأضاف في مقابلة مع قناة "العربية" أن الملاذات الاستثمارية التقليدية شهدت ارتفاعا تقريبا بنسبة 10% سواء كانت ذهبا أو فضة أو غيرها، أما الملاذات غير التقليدية ومنها العملات المشفرة ومنها تحديدا "بيتكوين" فارتفعت تقريبا بنسبة 10% منذ بداية الأزمة في الشرق الأوسط والنفط أيضا صعد بنسبة 10%.

مادة اعلانية

وفي المقابل، حدث انخفاض في الأسواق الإسرائيلية وبأهم مؤشرات الأسهم فيها بنسبة تقترب من 10% وهذا يعني وجود توزيع تقليدي لأموال المستثمرين بين الملاذات الآمنة وطالما استمرت الأزمة ستبقي الارتفاعات على الملاذات الآمنة.

أما من ناحية فنية فالذهب تحديدا وصل إلى مستهدفات وعمل clearing out resistance levels على النطاق الزمني الأسبوعي واليومي فوق مستويات 1980 دولارا للأونصة التي كان يواجه صعوبة في تجاوزها وممكن أن يبدأ بالتصحيح تزامنا مع الوضع الراهن في الشرق الأوسط، ويبدأ بالتصحيح إلى الأسفل ثم يعاود الارتفاع إلى مستهدفات متوقعة بين 2088 دولارا للأونصة الواحدة وحتى 2500 دولار.