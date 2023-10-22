خبير للعربية: تقييم الأرباح ضغط على البنوك الكويتية

قال مدير عام شركة "الأجيال القادمة للاستشارات" الكويتية، عيد الشهري، إن البنوك الكويتية بصورة عامة، حققت نمواً في الأرباح، بمعدل بين 10% إلى 20% في صافي العوائد؛ أي الفرق بين تكلفة العوائد والإقراض، وهذا هو الشيء الإيجابي الذي نشرته البنوك.

وأضاف الشهري في مقابلة مع "العربية" اليوم الأحد، أن الشيء الذي لم تنشره البنوك الكويتية، هو أن ما كسبوه في نمو الأرباح خسروه من ناحية أخرى في تقييم الأرباح، وذلك بسبب سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها "الفيدرالي" الأميركي، وبسبب تصاعد أسعار سندات الخزينة الأميركية كذلك.

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وتابع: ولمعالجة هذه القضية قام البنك المركزي الكويتي بتخفيض مخصصات البنوك لكي يكون هناك نمو واضح في أرباح البنوك، مضيفاً أن المطلوب هو نمو أكبر في الأرباح.

وأكد الشهري أن حصول تصحيح في السوق الكويتية سيكون محدوداً بسبب أن توزيعات الأرباح عالية في كثير من الشركات والبنوك، حيث تتراوح بين 4% و5%، يضاف إلى ذلك أن النمو ضعيف بصورة واضحة، وهذه كلها عوامل تؤدي إلى أن السوق ليس بحاجة لحركة تصحيحية.

كان بنك وربة الكويتي أعلن في وقت سابق اليوم عن ارتفاع الأرباح الفصلية بنسبة 8% إلى 4.07 مليون دينار.

وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين عند 6.2 مليون دينار. وعزا البنك ارتفاع الأرباح إلى تراجع مخصصات انخفاض القيمة وخسائر الائتمان 78% إلى 1.8 مليون دينار.

وسجل صافي إيرادات التمويل تراجعاً بنحو 8% إلى 11.8 مليون دينار.