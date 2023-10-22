رئيس بورصة مصر: نترقب تسريع طرح حصص في شركات أدرجت مؤخراً

قال رئيس مجلس إدارة شركة الورصة المصرية، أحمد الشيخ، إن الشركة تعمل على تطوير نظام التداول وتجري الآن مفاضلة بين عدة أنظمة عالمية واختيار الشركة المنفذة للتطوير، متوقعاً أن يبدأ العمل به في 2024.

وأضاف الشيخ في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، أن آخر تحديث لنظام التداول في البورصة كان سنة 2008، وهي فترة طويلة، ويجب تحديث النظام بأفضل الأنظمة العالمية المعروفة.

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وتابع: نظام التداول مهم لجميع البورصات، سواء كانت بورصة مشتقات، أو بورصة عقارية، أو بورصة كربون، ونسعى لتطويره إلى جانب المشروعات الأخرى بالتوازي لكن نظام التداول له الأولوية لأنه الأساس.

وأكد رئيس البورصة المصرية أنه لم تتم عمليات قيد جديدة بالبورصة منذ عدة أشهر، داعياً الشركات التي تمت الموافقة على قيدها إلى بدء الطرح.

وأشار الشيخ إلى أن تفعيل البورصة العقارية في انتظار تعديلات تشريعية يجري انتظار صدورها، أما من ناحية البنية التحتية، ونظام التداول، والقواعد المنظمة، فهي جاهزة للعمل فور صدور القانون.