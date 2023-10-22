رغم الحصار الأميركي.. "هواوي" تتربع على عرش شبكات الجيل الخامس عالمياً

مع تطور تكنولوجيا المعلومات بسرعة، والنمو المطرد نحو تبني شبكات الجيل الخامس 5G، وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، فقد تطورت أيضاً المكونات التي تسهل اتصالات الشبكة لمقدمي الخدمات ومستخدمي المؤسسات.

ووفقاً لتوقعات "Statista Market Insights"، فإن "موارد الأجهزة التي تتيح الاتصال بالشبكات السلكية واللاسلكية والاتصالات والعمليات والإدارة بالإضافة إلى الوصول إلى شبكة الاتصالات والإنترنت" ستبلغ قيمتها العالمية حوالي 192 مليار دولار في عام 2023.

مادة اعلانية

ومن المقدر أن تكون معظم هذه القيمة مرتبطة بشبكات مزودي الخدمة التي تغطي أجهزة التوجيه والمحولات، والاتصال الهاتفي عبر بروتوكول الإنترنت، والوصول إلى النطاق العريض ونقل الموجات الدقيقة. وعند النظر إلى من يسيطر على أكبر أجزاء السوق، فإن شركة واحدة تتفوق عليها جميعاً - على الرغم من أن الأمر لا يخلو من التدقيق.

وبحصة سوقية تبلغ 27% في قطاع البنية التحتية للشبكات، تفوقت "هواوي" على منافسيها الأوروبيين والأميركيين بهامش 10% أو أكثر في عام 2020.

وكانت الشركة الصينية في طليعة تطوير تقنية 5G القوية لبعض الوقت، على الرغم من أن بعض الدول مثل الولايات المتحدة، فرضت حظراً على تراخيص التصدير، ومنعت أو نصحت بشدة بعدم بيع هواتف هواوي الذكية واستبعدت الشركة من خططها لتوسيع وبناء قدرة شبكة الجيل الخامس خوفاً من التجسس من قبل الحكومة الصينية والسماح للعملاء الأجانب بالوصول إلى البنية التحتية الحيوية.

ومن بين اللاعبين الرئيسيين الآخرين في سوق البنية التحتية للشبكات، شركة الاتصالات الأميركية العملاقة "Cisco"، و"Motorola Solutions"، بالإضافة إلى شركة "NEC" اليابانية.

وتصدرت أوروبا القائمة أيضاً مع "نوكيا"، و"إريكسون"، من فنلندا والسويد على التوالي. وفي حين أن حصص السوق قد تشير إلى خلاف ذلك، فإن مقدمي خدمات البنية التحتية للاتصالات والشبكات الأوروبيين يواجهون أوقاتاً عصيبة.

في 19 أكتوبر، أعلنت نوكيا عن خطتها لتسريح 14 ألف موظف أو 16% من إجمالي قوتها العاملة وسط نتائج مخيبة للآمال للربع الثالث، إضافة إلى قيام العديد من شركات التكنولوجيا بتسريح أعداد كبيرة من عمالها في الأشهر الماضية. قامت شركة إريكسون، التي تحتل المركز الرابع في حصة السوق العالمية، بتسريح 8500 موظف في فبراير و750 آخرين في يوليو من هذا العام.