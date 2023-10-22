كيف تؤثر عوائد السندات المرتفعة على قرارات الفيدرالي؟

يتبنى صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشكل متزايد وجهة نظر مفادها أن ارتفاع عائدات السندات، التي تعمل على تشديد الأوضاع المالية بالطريقة التي كانوا يسعون إليها، لا ترجع إلى توقعات السوق بالمزيد من رفع أسعار الفائدة الفيدرالية، بل إلى مجموعة متنوعة من العوامل الأخرى، ما يسمح لهم بنوع من المرونة فيما يتعلق بالسياسة الحالية.

وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى هذا الاحتمال يوم الخميس الماضي، في تصريحات للنادي الاقتصادي في نيويورك، قائلا إنه يوافق "من حيث المبدأ" على أن الارتفاع الحاد في العائدات يمكن أن يتجنب الحاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

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أحد العوامل الرئيسية التي يشير إليها هو وآخرون في صناع السياسة النقدية هو تأثير "علاوة المخاطر" على عائدات السندات، وهو محرك أساسي لم يتم أخذه في عين الاعتبار إلى حد كبير لمدة عقد أو أكثر من الزمن خلال فترة طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية 2007-2009 ومن ثم الجائحة.

ويمكن تقسيم عائد السندات إلى ثلاثة عناصر: التوقعات بشأن ما يفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة قصيرة الأجل، العلاوة على التضخم المتوقع، وثالثا "العلاوة". إن علاوة الأجل هي في الأساس التعويض الإضافي الذي يتوقعه المستثمرون مقابل التطورات المجهولة المرتبطة بحيازة ديون طويلة الأجل، كما أنها تشمل عوامل تشمل تفضيلات المخاطرة ووجهات النظر حول الاقتصاد والظروف المالية العالمية.

إن الجهود التي بذلها بنك الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب الأزمة المالية لإبقاء جميع تكاليف الاقتراض منخفضة، وليس فقط تلك التكاليف قصيرة الأجل التي يسيطر عليها بشكل مباشر، قد أدت إلى القضاء على "العلاوة" لأن المركزي كان مصمماً للغاية على منع أسعار الفائدة من الارتفاع ودعم الاقتصاد وسط تعافي بطيء من الأزمة.

خلال معظم العام الأول من حملة التشديد التي بدأت في مارس 2022، اشتكى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل دوري من أن أسعار الفائدة طويلة الأجل لم ترتفع بما يكفي لاستكمال زيادات أسعار الفائدة الخاصة بهم. وبدلاً من ذلك، ظل مستثمرو السندات يركزون على التوقعات التي كانت سائدة على نطاق واسع في ذلك الوقت بأن باول سوف يبالغ في تشديد السياسة النقدية، ويتسبب في الركود وسيخفض أسعار الفائدة بسرعة لحماية الاقتصاد من الضرر.

وتحولت هذه الديناميكية مع إدراك المستثمرين أخيرا لالتزام بنك الاحتياطي الفيدرالي القوي بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%، واستعداده لقبول تباطؤ الاقتصاد للوصول إلى هناك.

لا يمكن ملاحظة أقساط التأمين لأجل بشكل مباشر ولكن يوجد عدد من النماذج لها. يُظهر نموذج بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن علاوة الأجل لسندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات قد ارتفعت بأكثر من نقطة مئوية منذ بداية الربع الثالث. كانت النسبة متوقفة بشكل مباشر في المنطقة السلبية منذ عام 2021 وخلال معظم العقد الذي سبق الوباء، ثم عادت مؤخرًا إلى ما المستويات الإيجابية لتقترب من أعلى مستوى منذ عام 2015.

يمكن أن تؤثر علاوات الأجل المرتفعة بسرعة على الأصول الأخرى، مثل الأسهم، ويمكن أن تعمل على تشديد الظروف المالية من تلقاء نفسها، وهو خطر أشار إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي من حين لآخر في تقاريره نصف السنوية إلى الكونغرس.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقرير السياسة النقدية الصادر في يوليو 2017، وهي الفترة التي يتم خلالها تحديد فترة الاستحقاق: "إن الارتفاع المفاجئ في أقساط التأمين إلى مستويات أكثر طبيعية يشكل خطرا هبوطيا على أسعار سندات الخزانة طويلة الاستحقاق، الأمر الذي يمكن أن يؤثر بدوره على أسعار الأصول الأخرى". وكانت أقساط التأمين حينها أقل من الصفر.

خلال جلسة يوم الجمعة، كان العائد على السندات لأجل عشر سنوات أقل بقليل من 5%، وهو المستوى الذي لم يتجاوزه منذ عام 2007. وقد انخفض سعر الإصدار الأحدث من الأوراق المالية، الصادرة في منتصف أغسطس، إلى حوالي 91.5 سنتا. وخلال الفترة نفسها، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5%.

تحدث رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، الذي أدار لسنوات عمليات السوق المفتوحة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وبالتالي لديه معرفة عميقة بأسواق الدخل الثابت، بشكل مكثف عن التحول في علاوات سندات الخزانة في تصريحات سابقة في وقت سابق من هذا الشهر.

ولعلها قدمت الحجة الأكثر وضوحًا حول الكيفية التي قد يمنح بها هذا التغيير بنك الاحتياطي الفيدرالي مزيدًا من المرونة مع اقترابه من نهاية الحملة التي شهدت رفع سعر الفائدة من الصفر تقريبًا إلى النطاق الحالي البالغ ما بين 5.25% إلى 5.50%.

وقالت في كلمة ألقتها أمام المؤتمر السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال: "لقد تشددت الأوضاع المالية بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. لكن أسباب هذا التشدد مهمة". "إذا ظلت أسعار الفائدة طويلة الأجل مرتفعة بسبب ارتفاع أقساط التأمين على الأجل، فقد تكون هناك حاجة أقل لرفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية."