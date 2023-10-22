هكذا يجب تقسيم محفظتك الاستثمارية بحال كنت تريد التقاعد بعد 5 سنوات

إن الادخار من أجل التقاعد ليس بالأمر الهين، خاصة في وقت يرتفع فيه التضخم وتزيد الضبابية بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي إثر التوترات الجيوسياسية ومخاوف من ركود محتمل.

على عكس خطة الادخار العادية، يحتاج صندوق التقاعد الحالي إلى "توفير مصدر مستمر للدخل، والعمل كتحوط ضد التضخم وتوفير درجة من الأمان للحفاظ على رأس المال"، كما يقول مدير الاستثمار للاستثمار الشخصي في شركة "فيديليتي" إنترناشيونال توم ستيفنسون.

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هذه أفضل استراتيجيات الاستثمار إذا كنت تتطلع إلى التقاعد في غضون 5 سنوات تقريبًا، استنادا لمقترحات من قبل محترفين، بحسب تقرير لـ"CNBC" الأميركية اطلعت عليه "العربية.نت".

الأصول المقاومة للتضخم

يتعين على أولئك الراغبين في التقاعد في المستقبل القريب أن يوازنوا بين احتياجاتهم من الدخل والحفاظ على رأس المال وبين الحفاظ على القيمة الحقيقية المعدلة حسب التضخم لاستثماراتهم. ويقول ستيفنسون إن هذا يستدعي الانكشاف بشكل أكبر على الأصول الأكثر خطورة مثل الأسهم.

ويعتقد آخرون، مثل توماس بولاويك من شركة إدارة الأصول "تي رو برايس"، أن البيئة التضخمية المرتفعة المستمرة تتطلب زيادة الوزن في الأصول الحساسة للتضخم مثل الذهب والسلع الأساسية. وقال إن هذه الأصول يجب أن تكون بمثابة تحوط ضد مخاطر الارتفاع المحتمل في مستويات التضخم.

وفي الوقت نفسه، غالبًا ما يُنظر إلى النقد كوسيلة للتخفيف من مستويات التضخم، ويُنظر إليه بشكل أكثر إيجابية من أجل "حصد عائد لائق"، وفقًا لما ذكره رئيس قسم تحليل الاستثمار في شركة "AJ Bell" ليث خلف.

وبصرف النظر عن توفير السيولة، يعتبر النقد أيضًا بالأمر الإيجابي عندما تنخفض الأسواق و"مستوى لائقًا من الدخل"، خاصة الآن عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، كما أشار بولاويك وستيفنسون من "فيديليتي".

الأسهم والسندات

عند اتخاذ قرار بشأن كيفية تخطيط الأصول ما بين الأسهم والسندات والنقد، يقول المختصون إن التوازن المناسب بين الاستقرار على المدى القصير وإمكانات النمو على المدى الطويل هو أمر أساسي.

ويعتقد ستيفنسون أن المحفظة الاستثمارية التقليدية التي تتكون من 60% من السندات و40% من الأسهم بعد 5 سنوات من التقاعد تبدو "محافظة للغاية". وأوضح: "إنه يحد من القدرة على مواكبة التضخم خلال التقاعد الطويل المأمول".

وتتمثل توصية ستيفنسون في النظر في تضمين نسبة صغيرة للذهب والعقارات والبنية التحتية بنحو 5% لكل فئة من فئات الأصول.

وفي الوقت نفسه، توصي جوديث وارد، نائبة الرئيس في شركة "T. Rowe Price"، باتباع نهج يعتمد على العمر في التخطيط لتخصيص الأصول للتقاعد.

وتقول: "كلما زاد الأفق الزمني، كلما زاد حجم محفظتك التي يجب أن تحتفظ بها في الأسهم"، مضيفة أن ضمان السندات الأقرب إلى التقاعد يمكن أن يساعد في تخفيف تقلبات السوق قصيرة الأجل مع توفير فرص للنمو.

بالنسبة لشخص في الخمسينيات من عمره يتطلع إلى التقاعد قريبًا، يقترح وارد تخصيص 65% إلى 85% من أصوله بالأسهم والنسبة المتبقية 15% إلى 35% بالسندات. وأضافت أنه في الوقت نفسه، يجب على الشخص في الستينيات من عمره أن يفكر في امتلاك 45% إلى 65% من أصوله في الأسهم، و30% إلى 50% في السندات، وحوالي 10% نقدًا.

السوق الياباني وأسهم التكنولوجيا

بالنسبة للأسهم، يقترح وارد تخصيص ما يلي: 60% في الشركات الأميركية الكبيرة؛ 25% في شركات النمو العالمية الصغيرة، و5% في الأسواق الناشئة. وفي ما يتعلق بالسندات، تقترح ما يلي: 45% من السندات الأميركية ذات الدرجة الاستثمارية، و10%-30% في سندات الخزانة الأميركية و10% في سندات غير التقليدية، و10% سندات دولية، وما بين 0% إلى 10% في العوائد المرتفعة؛ وما بين 0% إلى 10% في الأسواق الناشئة.

وعلى أساس كل دولة على حدة، فإن التقلبات المستمرة تجعل من الصعب التنبؤ. يصنف بولاويك بدوره الأسهم اليابانية عند وزن "زائد في المحفظة" بفضل إعدادات السياسة المواتية في البلاد والأساسيات التنافسية وإصلاحات الإدارة الهيكلية.

يوافق ستيفنسون على تصنيفات بولاويك حيث يعتبر أن اليابان "تتطلع إلى تقديم أفضل مزيج من نمو الأرباح والتقييمات الرخيصة ودعم السياسات، إن الأسهم في الولايات المتحدة تعتبر مكلفة نسبيا". كما أنه يفضل التعامل مع الصين وأوروبا والمملكة المتحدة، التي يطلق عليها "أسواق القيمة".

عندما يتعلق الأمر بالقطاعات، فيصنف ستيفنسون أسهم النمو، خاصة الموجودة في قطاع التكنولوجيا، عند "زيادة الوزن في المحفظة"، حيث يعتبر أنها تستمر في التفوق في الأداء مع تقديم أداء "دفاعي" خلال الاقتصاد المتباطئ الحالي.

"السندات تبدو أكثر إثارة للاهتمام"

ولكن بالنسبة لستيفنسون فإن السندات "تبدو أكثر إثارة للاهتمام من الأسهم في الوقت الحالي".

وقال: "يمكن للمستثمرين تأمين عائد جيد والتطلع إلى بعض نمو رأس المال أيضًا مع بدء تراجع أسعار الفائدة، وإن كان على الأرجح أبطأ مما كنا نعتقد حتى قبل فترة قصيرة".

ويضيف بولاويك أن التمسك بالسندات يساعد في الحفاظ على القوة الشرائية لمن يقتربون من التقاعد. وهو يعتبر السندات العالمية ذات العائد المرتفع جذابة حيث تظل أساسيات الائتمان والعوائد المرتفعة داعمة، في حين ترتفع معدلات التخلف عن السداد من مستويات منخفضة تاريخياً.