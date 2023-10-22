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طيران

"كاثي باسيفيك" تلغي رحلاتها بين هونغ كونغ وتل أبيب لبقية عام 2023

سمحت للعملاء باسترداد أموالهم أو إعادة توجيه الرحلات دون رسوم

دبي - العربية.نت
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قالت شركة طيران "كاثي باسيفيك المحدودة" إنها ألغت جميع الرحلات الجوية بين هونغ كونغ وتل أبيب لبقية هذا العام، مشيرة إلى الوضع المستمر في إسرائيل.

وأوضحت الشركة في بيان أن العملاء الذين لديهم تذاكر بين المدينتين حتى 31 مارس 2024 "يمكنهم إعادة حجز سفرهم أو إعادة توجيهه أو استرداد أموالهم دون الرسوم المعتادة".

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وأوقفت شركة كاثي رحلاتها إلى إسرائيل لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر، إلى جانب العديد من شركات الطيران الأخرى، بعد تعرض البلاد لهجوم من قبل حماس.

وقامت شركة الطيران بثلاث رحلات أسبوعيا إلى إسرائيل قبل أن تعلق الخدمة، وفقا لشركة بيانات الطيران سيريوم.

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