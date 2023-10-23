330 مليون ريال صافي مبيعات الأجانب في الأسهم السعودية الأسبوع الماضي

سجل المستثمرون الأجانب في سوق الأسهم السعودية الرئيسية صافي مبيعات للأسبوع الثالث على التوالي، وسط تصاعد الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

وخلال الأسبوع الماضي المنتهي في 19 أكتوبر 2023، بلغ صافي مبيعات المستثمرون الأجانب نحو 329.89 مليون ريال (87.97 مليون دولار)، حصيلة الفارق بين إجمالي مشتريات نحو 6.708 مليار ريال (1.789 مليار دولار)، مقابل إجمالي مبيعات نحو 7.038 مليار ريال (1.877 مليار دولار)، وفقاً لبيانات اطلعت عليها "العربية.نت"، ضمن النشرة الأسبوعية لـ"تداول السعودية".

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وتتوزع تعاملات المستثمرين الأجانب على اتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين وآخرين، والمستثمرين المؤهلين، والمحافظ المدارة، بالإضافة إلى المستثمرين الاستراتيجيين.

وسجل المستثمرون المؤهلون صافي مبيعات خلال الأسبوع الماضي نحو 330.5 مليون ريال (88.15 مليون دولار).

وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين المؤهلين 6.25 مليار ريال (1.66 مليار دولار) مقابل إجمالي مبيعات نحو 6.58 مليار ريال (1.75 مليار دولار) بنهاية الأسبوع الماضي.

ويمثل إجمالي مشتريات الأجانب نسبة 27.4% من إجمالي المشتريات في السوق السعودية الأسبوع الماضي، فيما مثلت مبيعاتهم نسبة 28.76% من إجمالي المبيعات.

فيما سجل المستثمرون الخليجيون صافي مبيعات نحو 91.5 مليون ريال (24.41 مليون دولار)، حصيلة الفارق بين إجمالي مشتريات نحو 377.8 مليون ريال (100.75 مليون دولار) مقابل إجمالي مبيعات نحو 469.34 مليون ريال (125.16 مليون دولار)، بنهاية الأسبوع الماضي.

وخالف المستثمرون السعوديون الاتجاه مسجلين صافي مشتريات نحو 421.4 مليون ريال (112.38 مليون دولار)، حصيلة الفارق بين إجمالي مشتريات نحو 17.39 مليار ريال (4.64 مليار دولار)، مقابل إجمالي مبيعات نحو 16.96 مليار ريال (4.52 مليار دولار) بنهاية الأسبوع الماضي.