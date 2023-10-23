مشتريات المؤسسات تقود بورصة مصر لمستوى تاريخي فوق 22.5 ألف نقطة

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي في ختام تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، بدعم مشتريات المؤسسات، لربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة أكثر من 52 مليار جنيه.

وقفز المؤشر الرئيسي "إي جي إكس 30" لأعلى مستوى تاريخي متجاوزا الـ 22500 نقطة، رابحا 2.01%، ليغلق عند 22572.49 نقطة، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر بجلسة اليوم 22614.70 نقطة.

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وارتفع مؤشر "إي جي إكس 70" متساوي الأوزان للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 4143.35 نقطة، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر بجلسة اليوم 4160.86 نقطة.

وزاد مؤشر "إي جي إكس 100" متساوي الأوزان، بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 6296.02 نقطة، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر بجلسة اليوم 6313.57 نقطة.

مستهدفات جديدة للمؤشر

قال العضو المنتدب لشركة "وثيقة" لتداول الأوراق المالية، أحمد عبدالحميد، في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن البورصة المصرية شهدت دعما قويا اليوم من مشتريات المؤسسات وبخاصة الأجنبية لتدفع المؤشر الرئيسي لمستويات قياسية جديدة متجاوزا حاجز 22500 نقطة.

وأضاف عبدالحميد، أن البورصة المصرية تشهد زحما إيجابيا في الفترة الحالية بدعم من الأسهم القيادية وبخاصة قطاع الأسمدة والشركات التي لديها حصصا تصديرية.

وأوضح، أن البورصة المصرية تستهدف على المدى المتوسط مستوى 24000 نقطة، قد نشهد بعض عمليات جنى الأرباح الطفيفة مع تبديل المراكز.

مكاسب قوية

وفي الختام، أضافت أسهم بورصة مصر نحو 52.07 مليار جنيه إلى قيمتها السوقية، ليصل رأس المال السوقي لنحو 1.560 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.508 تريليون جنيه في إغلاق جلسة الأحد.

وبلغت قيمة التداول على الأسهم نحو 4.63 مليار جنيه، بحجم تداولات 892.96 مليون سهم، من خلال أكثر من 129.93 ألف صفقة مُنفذة.

واتجهت تعاملات المستثمريين الأجانب للشراء بصافي بلغ 99.8 مليون جنيه، في اتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي 81.1 مليون جنيه و18.7 مليون جنيه على الترتيب.

واستحوذ الأفراد على 74.9% من إجمالي التعاملات، واتجهت جميع تعاملاتهم للبيع بقيادة المصريين والبالغ صافي تعاملاتهم 109.4 مليون جنيه بيعا.

فيما استحوذت المؤسسات على 25.1% من إجمالي التعاملات، واتجهت جميع تعاملاتهم للشراء بقيادة المؤسسات الأجنبية والبالغ صافي تعاملاتها 99.4 مليون جنيه شراءا.

واستحوذ المصريون على نحو 90.1% من إجمالى التعاملات، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 4.1% و 5.8% على التوالي.